TERMOLI. Quest'anno per celebrare la giornata della memoria gli alunni delle classi 4 A, 4 B e 4E del Terzo circolo di Termoli hanno proposto ai loro genitori, a scuola, un insieme di brani tratti dal diario di Anna Frank, intervallati da canzoni in lingua ebraica. I bambini, sapientemente guidati dalle loro insegnanti, hanno letto anche i propri pensieri e le proprie riflessioni sulla Shoah, invitando gli adulti a non ripetere gli errori del passato. È stato un momento importante ed estremamente formativo per i bambini che hanno fatto propria la lezione della storia.