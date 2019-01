Viabilità sicura a Rio Vivo, arriva il grazie del Comitato di quartiere

TERMOLI. Si muove qualcosa a Rio Vivo sulla sicurezza della viabilità e per questo Tiziana Porreca, presidente del Comitato di quartiere Rio Vivo Marinelle ringrazia pubblicamente e sinceramente tutti coloro che hanno appoggiato questa mia battaglia per avere più sicurezza e decoro sulla via che attraversa il quartiere, ormai da anni oggetto di incidenti, anche mortali.

«Dopo la raccolta firme tra gli abitanti del quartiere effettuata nel 2017 e i vari incontri con l’amministrazione comunale, nello specifico con il sindaco Angelo Sbrocca, le lettere scritte al Prefetto di Campobasso (sempre sensibile all’argomento) Maria Guia Federico, siamo finalmente arrivati alla giusta conclusione, con un impegno da parte del Comune attraverso un progetto di riqualificazione del Quartiere, con i lavori che sono già iniziati da diversi giorni.

Non nego che all’inizio sembrava di combattere contro i mulini a vento, ma senza resa abbiamo continuato ed il risultato che speravamo è arrivato.

Quindi ringrazio a nome mio e di tutto il Comitato il sindaco Angelo Sbrocca sempre disponibile, l’avvocato Nico Balice che mi ha consigliata sempre con pazienza e umiltà in maniera del tutto gratuita, Francesco Rinaldi che ha seguito il Comitato sin dalla nascita e tutti coloro che hanno aderito a questo Comitato perdendo il loro prezioso tempo per dedicarlo a migliorare il bene comune del nostro quartiere. Tante sono le cose in programma che intendiamo migliorare e le faremo tutte con la testa caparbietà con cui abbiamo chiesto ed ottenuto questo risultato Chiunque voglia partecipare al Comitato e ben accetto la mail con cui contattarmi è riovivo.marinelle@gmail.com».