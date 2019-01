Compostaggio domestico, una Stoica proposta al Comune di Termoli

TERMOLI. Stavolta non arriva una critica, ma una proposta all’amministrazione comunale da Ciro Stoico, che ha indirizzato al presidente del Consiglio Comunale Manuela Vigilante, all’assessore all’Ambiente Filomena Florio e al presidente della II commissione consiliare Oscar Daniele Scurti la richiesta di adesione al compostaggio domestico. «Visti:

- l'art 29 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, disciplina della raccolta differenziata ed altri servizi di igiene urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07.06.2007, che al comma 1 recita: Alle sole utenze domestiche dotate di un orto o giardino proprio è consentita l’utilizzazione diretta dei rifiuti umidi e dello scarto di giardino per la produzione di compost, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato, secondo quanto stabilito nel modulo di adesione di cui all'allegato D; - l’art 42 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc), approvato con delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 29.05.2014, rubricato “Riduzione tariffarie” che al comma 5 recita: Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai sensi dell’art. 29 del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, disciplina della raccolta differenziata ed altri servizi di igiene ambientale”, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata da apposita certificazione rilasciata dal Settore Ambiente del Comune; - la determinazione n. 639 del 17.04.2018, con la quale il Dirigente del Settore II del Comune di Termoli ha proclamato l'aggiudicazione definitiva, in favore del costituendo R.T.I. Smaltimenti Sud S.r.l. - Rieco S.p.A., della gara di appalto indetta per l'affidamento del "Nuovo servizio di Igiene Urbana della Città di Termoli"; - il Piano Programma Organizzativo, presentata dalla costituita R.T.I in sede di gara, che prevede la distribuzione in comodato gratuito fino ad un massimo di 1500 compostiere da 300 lt ai cittadini richiedenti, al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e verde. Considerato che la distribuzione in comodato gratuito delle compostiere costituisce:

- una informazione che solo in questi giorni sta venendo a conoscenza dei cittadini;

- un’autentica novità rispetto alla precedente gestione della raccolta dei rifiuti;

- una strategia efficace per migliorare i risultati della raccolta differenziata;

- un straordinario incentivo, soprattutto per le famiglie meno abbienti, per la diffusione della pratica del compostaggio domestico;

Atteso che l’avvenuta scadenza al 31.12.2018 dei termini di presentazione dell’istanza per la fruizione della riduzione del 20% dell’imposta di cui all’art. 42 del predetto Regolamento, vanifica per l’intero 2019 l’avvio su larga scala del compostaggio domestico e la riduzione della produzione e smaltimento di rifiuti; si chiede di valutare la possibilità di prorogare, solo per l'anno 2019, il termine di presentazione delle domanda di adesione al compostaggio domestico dal 31/12/2018 al 28/02/2019 ed, in caso positivo, di far predisporre tutti gli atti di competenza consequenziali».