Al via con la preparazione di dolci e pane di San Biagio

ACQUAVIVA COLLECROCE. Si rinnova in ogni casa del piccolo comune croato l'antica tradizione dei dolci di San Biagio. Già da qualche giorno in ogni famiglia sono iniziati i preparativi per il dolce tipico che nella lingua croata viene identificato con il nome di Kolac. Un dolce di forma circolare, tipo collana, proprio per devozione al santo Martire protettore del mal di gola, preparato con una ricetta abbastanza complessa i cui ingredienti vanno dalla semplice farina e uova, al mosto cotto e marmellate di ogni tipo, che sarà presente su ogni tavola del paese domenica 3 febbraio, giorno della festa di San Biagio.

Si preparano anche le pagnottelle (in croato Pandice) che si presentano in una forma molto particolare, cioè 4 panini uniti tra di loro e su ogni panino, prima di cucinarlo, viene inserita una chiave, chiamata anticamente la chiave del tesoro.