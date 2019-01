Risarcimenti dopo l'alluvione, «una battaglia sacrosanta»

TERMOLI. Non è tardata la nota dell’avvocato ricorrente, a cui il Tar Molise ha dato ragione, Laura Venittelli. «In merito al "giudizio di ottemperanza" promosso da un gruppo di cittadini e imprese che hanno subito i danni da una vicenda, quella dell'alluvione del 2003, vicenda che, seppur dimenticata nella memoria di tante persone, resta nella "memoria e nella preoccupazione" di imprese, famiglie e lavoratori che vivono o lavorano in località vicine al fiume Biferno. I cittadini da me difesi si sono rivolti al Tar Molise (appunto con il giudizio di ottemperanza) perché la Regione Molise, nonostante fosse stata condannata dal Tribunale superiore delle Acque Pubbliche nel 2015, in quanto responsabile delle inondazioni che si verificarono nel lontano 2003, dopo atti di precetti e pignoramenti dei conti regionali, non ha ancora pagato un centesimo ai cittadini danneggiati (il Tar, quindi, ha concesso 120 giorni per pagare dopodiché il pagamento verrà fatto dal commissario ad acta già individuato nel prefetto di Campobasso). Nessuno di noi in questi anni si è arreso ed abbiamo proseguito le azioni giudiziarie (tre con quella di ieri) nei confronti di tutte le amministrazioni regionali che si sono susseguite dal 2003 ad oggi (i diritti non hanno colore politico e non si fermano davanti a nessuno).

Le ho scritto prima che la vicenda resta nella memoria e nella preoccupazione di tante famiglie ed imprese perché il dato sconcertante che emerge da questa vicenda del 2003, non è tanto il lungo tempo trascorso per il risarcimento dei danni subiti (16 anni da quel lontano 23 gennaio 2003), quanto piuttosto la circostanza che ad oggi, nonostante la Regione sia stata condannata a causa della mancata sistemazione degli argini del fiume (elemento che provocò l'inondazione) le condizioni del fiume Biferno sono le medesime del 2003. Non si è intervenuti sul fiume nonostante le risorse presenti , finalizzate alle opere difensionali del Basso Biferno. Lo sconcerto sta proprio nel fatto che, a tutt'oggi lo sviluppo delle aree del Basso Biferno sino alla foce è bloccato dalla "mancanza di opere di difesa e messa in sicurezza del Fiume". Alla Regione Molise avverso la quale abbiamo continuato in questi anni una vera e propria battaglia legale per il riconoscimento dei sacrosanti diritti delle persone il Tar ha concesso ulteriori 120 giorni che siano quelli definitivi per il risarcimento dei danni ma, sicuramente, non per la parola fine che riusciremo a "mettere" solo quando verranno spesi i famosi 15 mln di euro - rifinanziati con i patti per il Sud - per la messa in sicurezza del Biferno e che sono uno strumento indispensabile per lo sviluppo di un’area importante da salvaguardare sotto l'aspetto naturalistico/ecologico e sotto per tutto lo sviluppo dell'area. Nel ringraziarla per l'attenzione mostrata alla vicenda porgo i miei saluti a lei ed all'intera Direzione».