Cercasi gestore per la sosta a pagamento nel "Triangolo" del Porto

TERMOLI. Di nuovo a gara la gestione dei parcheggi a pagamento che si basano sulla concessione demaniale marittima n. 31/2015, rilasciata dalla Regione Molise. Il Comune di Termoli intende procedere all’esperimento di un avviso per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. L'avviso ha, quindi, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Termoli. Gli importi posti a base di gara sono pari a 2 euro riferiti alla tariffa oraria per la sosta a pagamento, e a 8 euro riferiti alla tariffa giornaliera per la sosta a pagamento e che la durata dell’affidamento in gestione è determinato in ventiquattro mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto. L’area denominata “Triangolo”, posta nell’area retrostante all’ex muro frangiflutti del Porto di Termoli, in concessione demaniale marittima al Comune di Termoli, sarà poi gestita per la durata di ventiquattro mesi.