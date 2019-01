Alla scoperta del mondo reale, bimbi del Terzo circolo in un caseificio Copyright: Termolionline

TERMOLI. Lezione davvero speciale questa mattina per i piccoli studenti della terza e quarta E della scuola Primaria di Via Stati Uniti, infatti grazie ad un progetto realizzato dalla scuola, nato con la collaborazione tra la Confesercenti di Termoli e lo studio Consa sull’educazione alimentare, hanno potuto seguire un piccolo corso teorico, curato dalla tecnologa alimentare Benedetta Marinucci, seguito poi da una visita guidata al caseificio “Bianco Latte” nella zona artigianale di Termoli.

Tra i tanti argomenti trattati dalla dottoressa Marinucci riguardanti il giusto regime alimentare durante l’infanzia e l’accrescimento, maggiormente ci si è soffermati sugli aspetti nutrizionali del latte e dei suoi derivati, la composizione del latte, l’importanza del calcio, la tecnologia di trasformazione e le proprietà nutrizionali dei formaggi.

Dopo la dimostrazione teorica i bambini sono saliti sullo scuolabus messo a disposizione dal Comune di Termoli, per essere condotti alla scoperta dei processi di trasformazione del latte in formaggi.

Una volta giunti lì, sono stati simpaticamente accolti dai titolari del caseificio che hanno poi provveduto ad accompagnarli in un piccolo tour all’interno della loro azienda.

Il tutto si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione ad alunni e docenti, un dono di alcuni prodotti dell’azienda “Bianco Latte” e una degustazione sul posto delle loro deliziose specialità veramente ben gradita da tutti.

Sarebbe inutile soffermarsi sul fatto che i piccoli studenti hanno apprezzato e osservato con la curiosità e la vitalità della loro giovane età tutto il processo produttivo, che dal latte porta al formaggio, se non fosse che è importante ringraziare le persone che hanno collaborato a questo progetto dedicando tempo prezioso per donare ai nostri piccoli allievi una visione più ampia su come nascono le cose che poi arrivano sulla nostra tavola.

In primis la dottoressa Marinucci, che ci ha accompagnato in questo “viaggio” dandoci spiegazioni e risposte alla curiosità dei bambini, e poi ai due gentili operatori, la signora Rosa e Carmine, proprietari della “Bianco Latte”, che dopo aver vestito i piccolini a norma di igiene li hanno istruiti in maniera simpatica e professionale sui segreti della stagionatura e della conservazione dei formaggi.

Si ringraziano inoltre Massimiliano Orlando presidente della Confesercenti di Termoli, la dirigente scolastica Marina Crema e le insegnanti Antonietta De Agostino, Isabella Festa, Maria Antonietta Rocchia e Nicola Di Blasio.