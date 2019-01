Prefettura a passo svelto sulle Carresi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Altra settimana importante per le Carresi del basso Molise. Presieduta dal vicario del prefetto Pigliacelli, si è tenuta di mattina presso la prefettura di Campobasso una riunione della Commissione provinciale sui pubblici spettacoli, avente ad oggetto le Carresi 2019. La riunione, di taglio esclusivamente tecnico, ha approfondito le questioni relative alla sicurezza dei tracciati alla presenza dell'architetto Michele De Santis, autore del progetto-pilota, quello basato sul percorso della Carrese di San Martino in Pensilis.

Il medesimo tavolo tornerà a riunirsi lunedì prossimo. Erano presenti, tra gli altri, i rappresentanti dei Vigli del Fuoco, della Questura, i veterinari. Preciso, a scanso di equivoci, che trattasi di riunioni tecniche la cui finalità è quella di preparare il tavolo finale di confronto che traccerà le linee guida per le prossime Carresi. Intanto, il presidente dell’associazione Unione Carresi punta molto sull’incontro istituzionale di sabato prossimo.

Pasquale Di Bello ha evidenziato come riceva in questi giorni molte telefonate e molti messaggi con richieste di informazioni. «Anche per strada, o al supermercato, qualcuno mi ferma per conoscere le ultime novità. È comprensibile, perché c'è molta attesa. Quello che posso dire, in questo momento, è solo che Regione e Prefettura stanno lavorando in perfetta sintonia al fine di ottenere il miglior risultato possibile. A fornirci l'aggiornamento preciso, sarà il Presidente della Regione, Donato Toma, che sabato prossimo parteciperà al convegno organizzato dall'Unione Carresi a San Martino in Pensilis.

L'appuntamento è presso la sede del Comune alle ore 17. Insieme al Presidente Toma, ci saranno anche i sindaci dei quattro paesi delle Carresi. Pazienza e nervi saldi, quest'anno il carro lo portiamo davanti alla chiesa».