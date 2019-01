Corruzione e corruttori: le nuove norme

CAMPOBASSO. Chi si sia fatto corrompere e chi sia uso a corrompere se l’è sempre cavata con poco, seppure quando sorpresi con le mani nel sacco. Ora, a Palazzo Madama, l’Assemblea senatoria ha approvato - in via definitiva - una legge che reca una seria di interventi sottesi alla riduzione del tasso di corruzione, sia nei rapporti con la P.a. sia tra privati. Anche per questa fattispecie, la norma che più ha fatto discutere è stata la cancellazione della prescrizione dopo la sentenza di 1° grado o dopo il decreto di condanna. Ma ora parrebbe proprio che il legislatore sia voluto andare sino in fondo, introducendo una serie di misure tendenti alla intercettazione delle comunicazioni sui telefonini, sui ‘personal computer’, sui ‘tablet’ (persino con l’uso dei ‘trojan’), astraendo dalle regole sulla ‘privacy’ persino all’interno dei domicili dei sospettati. Naturalmente tutto questo costituisce un grande ausilio per gli organi inquirenti.



La corruzione ha avuto sempre un carattere sistemico e le numerose modifiche legislative non avevano mai cambiato il quadro generale. In anni recenti giuristi, sociologi e filosofi avevano sostenuto la necessità di “rifare noi stessi”. Questo appello apre lo spazio ad una ricerca psicoanalitica che si impegni ad indicare ipotesi utili, a partire dalla profondità della natura umana. L’osservazione psicoanalitica tende a interrogare i fenomeni per cogliere, a partire da questi, tratti della cultura diffusa in cui tutti siamo immersi, per formulare ipotesi sulla natura primaria dei funzionamenti mentali che la sostengono, per individuare vie di evoluzione possibili. ‘Interrogare’ la corruzione significa cogliere i meccanismi psichici e culturali che ne consentono la diffusione e sussiste un diretto collegamento tra il funzionamento familiare, quello di gruppo e quello Istituzionale.

Quando il Consiglio dei Ministri ebbe ad approvare il d.l. Bonafede, il vice-premier Di Maio fece sapere, tramite i social, che le nuove norme anticorruzione sarebbero state severissime, persino grazie all’utilizzo di poliziotti sotto copertura ed a pene inasprite fino all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Insomma (trionfalisticamente: alla Di Maio) non ci sarebbe stato scampo per chi corrompe e per chi si lascia corrompere; e la legge avrebbe puntato a fare pulizia nel mondo delle tangenti, dei concorsi truccati e degli appalti finti. Sarebbe stata garantita la non-punibilità a chi si fosse autodenunciato, rendendosi disponibile a collaborare con l'A.g. Altre misure sono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per chi si macchia dei reati più gravi e l'incapacità a contrattare con la P.a. (Daspo), oltre che l'obbligo di versare una riparazione pecuniaria alla parte lesa per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Non mancano l'incremento delle pene accessorie, l'arresto in flagranza, l'aumento di due anni dei termini per le indagini preliminari e preclusioni all'accesso dei benefici penitenziali e alle misure alternative. Infine disposizioni che inaspriscono le sanzioni a carico delle società e un blocco di norme per rendere più trasparente il finanziamento di partiti, movimenti o fondazioni. Si tratta di una serie di norme che possono avere effetti potenzialmente in grado di ribaltare la sostanziale immunità che caratterizza i reati dei colletti bianchi: oggi la prassi giudiziaria vede infatti pochissimi casi di condanne superiori a 4 anni (anche se il massimo della pena previsto è di 12 anni); l'applicazione della sospensione condizionale della pena è quindi generalizzata. Senza contare che la maggior parte dei processi si concludeva con la prescrizione, con la conseguenza che, in caso di incriminazione successiva, non si rendeva applicabile nemmeno la recidiva e gli imputati riuscivano spesso ad uscire incensurati anche dopo più di un processo. Ora questa situazione, che sembrava disegnata per garantire la sostanziale immunità di corrotti e corruttori, dovrebbe cambiare. Pure a fronte di dubbi e problemi resta il fatto che la riforma tenta di porre un freno ad un cancro che sta divorando la vita politica, economica e sociale del Paese. Ovvio che l'approvazione di una legge è solo il primo passo. Ora bisognerà vedere come verrà applicata.

Claudio de Luca