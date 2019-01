TERMOLI. Continuano le riprese della tv russa a Termoli. Sarà uUn programma dedicato un po' all'Alto Molise e un po' alla città adriatica, due format di 26 minuti dove si parla della nostra città e dell'entroterra, per poi passare a Scapoli e ad Agnone.

Oggi sarà l'ultimo giorno a Termoli. Tutto questo su Moiaplanet aa, canale tematico della tv di stato russo sul turismo. Le riprese fatte qui in Molise si riportano su Russia 24, una TV simile alla nostra Rai, con un bacino audience di circa 350 milioni di spettatori con ripetitori ex Urss e in Lettonia, Estonia, Kazakistan con 75 milioni di spettatori. Bisognerà aspettare un paio di mesi per la messa in onda: in Italia si vedrà dal satellitare e il programma sarà pubblicato anche sui siti internet. Il secondo format, di 44 minuti, dal 4 febbraio porterà una coppia di fidanzati in giro per l'Alto Molise e durante il viaggio vi sarà anche una proposta di matrimonio.