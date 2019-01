TERMOLI. Perché non riesco a smettere di giocare? Questa è una domanda che la gente spesso si pone.

Il fascino del gioco d'azzardo è ovvio: è divertente, colorato, competitivo, con la possibilità di vincere denaro. Ma la nostra incapacità di smettere di giocare è sconcertante. Perché non possiamo semplicemente decidere di fermarci usando semplicemente la forza di volontà? Ciò che rende il gioco d'azzardo eccitante e avvincente e che funziona su un rapporto di ricompensa variabile. L'imprevedibilità di una ruota della roulette, o un risultato di calcio, o qualsiasi altra cosa su cui possiamo scommettere, è ciò che lo rende eccitante per noi. E' il brivido che la prossima puntata possa venire fuori e diventare la tua grande vittoria.

La perdita del senso della realtà

La maggior parte delle persone con problemi di gioco perde lentamente il controllo su quanto tempo e denaro spendono nel gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo, infatti, diventa il loro unico obiettivo quotidiano e si concentrano solo su di esso, ignorando altre responsabilità. Alcune persone che giocano in modo eccessivo non riescono a trovare la connessione tra i loro problemi di vita alla loro dipendenza dal gioco d'azzardo. Molti altri hanno provato a smettere prima che fosse troppo tardi, ma hanno fallito.

Fallire significa sentirsi ancora più irritati e sconvolti ogni volta che si tenta di smettere. La maggior parte delle persone che giocano eccessivamente manifesta dei sentimenti contrastanti nei riguardi del gioco d'azzardo. Alcuni di loro sanno che stanno causando problemi alle persone che amano. Possono diventare ansiosi e infelici. Ma la voglia di giocare rimane comunque troppo grande per rinunciarvi. Sentono di non poterne fare più a meno durante il giorno, nonostante i soldi e le energie che spendono davanti alle slot machine. Uno degli altri motivi per i quali i giocatori incalliti non possono accettare di smettere è che sin quando non vinceranno ciò che hanno perso, non saranno mai completamente soddisfatti. Il problema è che non è possibile. Insomma un gatto che si morde la coda!

Altre persone promettono di smettere, ma non possono. Temono che i loro cari li scopriranno. Questo li spinge a nascondersi e ad indebitarsi ulteriormente. Continuano a sperare che una grande vittoria possa porre fine ai loro problemi. Il primo passo per le persone con problemi di gioco è rinunciare alle loro perdite e alla loro speranza di una grande vittoria. Solo in questo modo possono iniziare a riprendere il controllo sulla loro malattia e di conseguenza sulle loro vite.

La slot vince sempre

In conclusione, è necessario ricordarsi sempre una cosa fondamentale: la slot vince sempre - e in effetti essa ha un margine di profitto del 15%. Ogni scommessa è una scommessa sbagliata in quanto ti porta più vicino alla perdita piuttosto che alla vincita. Più scommetti, più vi sarà la probabilità che perderai i tuoi soldi. Se vuoi rinunciare al gioco d'azzardo, pensa al futuro e non al passato!

Se vuoi giocare in maniera responsabile, non perdere l’occasione di conoscere i casinò online più affidabili con Casino Shark che recensisce soltanto i migliori casino online e slot aventi licenza Aams.