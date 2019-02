TERMOLI. Il presidente provinciale di Campobasso dell’Anmic, Pasquale Colarusso, ha inaugurato stamani, dalle 9.30, presso il vecchio ospedale di Termoli, Via del Molinello 1, la prima sede dell'associazione sulla costa.

Da circa 60 anni l’Anmic svolge la sua attività a livello nazionale e oggi per la prima volta viene aperto un nuovo sportello Anmic a Termoli, che si va ad unire a quello già operante a Campobasso. Nel corso della conferenza stampa è stata illustrata l’attività che lo sportello svolgerà, nonché i giorni e gli orari di apertura.

Sarà presente anche l'avvocato Laura Venittelli Laura che sin da subito ha mostrato grande interesse collaborando attivamente all’apertura dello sportello di Termoli.

Questa associazione, come ha spiegato il commissario provinciale Pasquale Colarusso, opera in Molise da oltre 60 anni e tutti gli associati o tutti coloro che facevano domanda per ricevere il beneficio stante la loro situazione di mutilati od invalidi civili, erano costretti a recarsi nel capoluogo di regione, a Campobasso, per espletare le pratiche di rito.

Da oggi, grazie anche alla volontà dell'onorevole Laura Venittelli, si è riusciti ad avere anche a Termoli questo sportello che agevolerà tutte queste persone che hanno bisogno di essere informate, di ricevere il disbrigo delle pratiche per l'Invalidità Civile, l’accompagnamento, l’indennità di frequenza, la richiesta di protesi, non solo per gli abitanti termolesi, ma per tutti quelli del Basso Molise.

Chi si recherà in questo ufficio, troverà delle volontarie disponibilissime a dare le indicazioni necessarie e richieste il lunedì, mercoledì e venerdì mattina. Ricordiamo che nel Molise oggi ci sono oltre 10.000 invalidi civili e dare la possibilità a gran parte di loro a non fare lunghi viaggi e stressanti trafile burocratiche godendo invece di uno sportello “in casa” o quantomeno a pochissimi chilometri, è sicuramente una buona iniezione di fiducia.