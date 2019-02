In tanti per l'ultimo saluto a Lina Potalivo

VASTO MARINA. Si sono svolti questo pomeriggio a Vasto Marina i funerali di Lina Potalivo, la 78enne originaria di Montenero di Bisaccia deceduta dopo essere stata investita da 2 auto la sera del 29 gennaio mentre stata attraversando la strada nei pressi della sua abitazione di viale Dalmazia (LEGGI).

Parenti e amici si sono stretti intorno al dolore dei famigliari ed in particolare ai figli Luigi e Carmine, alle nipoti Giulia e Sara, al fratello Angelo e alla sorella Giuseppina.

Ad officiare la messa, presso la chiesa Santa Maria Stella Maris, è stato padre Luigi Stivaletta. In tanti hanno aspettato in silenzio l'uscita del feretro per porgere l'ultimo saluto all'anziana.

La notizia della morte della donna ha sconvolto l'intera città che è rimasta incredula per questa tragica fatalità. La 79enne è deceduta nel nosocomio teatino per un grave trauma toracico, questo quando stabilito dall'esame autoptico svolto nel pomeriggio di ieri a Chieti (LEGGI).