Pazienti allergici, l'Apam incontra i commissari alla Sanità

TERMOLI. Giovedì mattina l’avvocato Annibale Ciarniello, unitamente al Presidente dell'Associazione Pazienti Allergici Molise Fortunato Gianfranco, a seguito di esplicita richiesta, sono stati ricevuti dal commissario alla Sanità dottor Angelo Giustini e dal sub-commissario Ida Grossi al fine di rappresentare loro le criticità ed i disagi relativi all'eliminazione dal nomenclatore tariffario dei codici inerenti i vaccini desensibilizzanti. Per intenderci il costo dei vaccini, fino a qualche mese fa rimborsati dal servizio sanitario, sono oggi a totale carico dei pazienti.

Una scelta un po' azzardata considerando che gli stessi rappresentano farmaci salvavita riconosciuti da recente giurisprudenza e pertanto necessariamente da reinserire nel nomenclatore tariffario, magari prevedendo, come in altre regioni, l'acquisto diretto da parte della Asrem per beneficiare di scontistiche particolari dalle case farmaceutiche e ridurre il costo complessivo annuale che si aggira sugli 80mila euro.

Il Commissario ed il suo vice sono stati informati che il reparto di allergologia presso l'ospedale civile di Termoli, grazie alla dottoressa De Cristofaro e al personale infermieristico, rappresentano uno dei pochi ad riportare numeri positivi a fine anno anche in virtù della mobilità attiva (pazienti di altre regioni che si rivolgono a Termoli per esami e somministrazione di vaccini).

Sia Giustini che la Grossi hanno mostrato sensibilità al problema garantendo di attenzionare il problema e valutare, anche mediante ulteriori incontri, di reinserire a carico del servizio sanitario il costo dei detti vaccini.

Il Presidente dell'Apam ha mostrato soddisfazione per la disponibilità e soprattutto la celerità nella fissazione di un appuntamento dopo appenapochi giorni dalla ricezione della sua lettera.