Carresi, dalla Regione Molise una buona notizia

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Da pochi minuti, la Giunta regionale del Molise, presieduta dal Presidente Donato Toma, ha approvato la proposta di legge di modifica della Legge Regionale 26 marzo 2015 n. 5: Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale», questo il post infilato sulla pagina dell'Unione Carresi di ieri sera.



«Si tratta di un grandissimo risultato. La nuova proposta di legge regionale recepisce i criteri di tutela del benessere animale così come adottati dal Disciplinare sottoscritto dalle associazioni carristiche nel 2015. La legge verrà iscritta con urgenza in Consiglio regionale e portata in approvazione la prossima settimana.

Vengono così superate in positivo e nel rispetto delle norme, attraverso un provvedimento che ha forza di legge, le questioni relative alla tutela del benessere animale, Martini compresa. Il rigore e la serietà del Disciplinare, nato dal lavoro di studiosi di chiara fama e posto alla base della nuova legge, è stato valutato come un caposaldo capace di garantire la massima tutela del benessere e del rispetto animale. Finalmente siamo giunti ad una tutela piena e incondizionata delle nostre amate Carresi. Questa la notizia, tutti i dettagli, come giusto che sia, li illustrerà domani il Presidente Toma nel corso del convegno in programma a San Martino in Pensilis.

A primavera sapremo chi canterà e suonerà il "Piave", oggi invece conosceremo dalle dirette parole del Presidente Donato Toma tutti gli aggiornamenti e le importanti novità riguardo alle Carresi.

Gli appuntamenti sono due, entrambi presso la sala consiliare del Comune di San Martino in Pensilis

1) ore 16, Assemblea soci Unione Carresi: elezione del Direttivo. Possono Partecipare solo i componenti dell'associazione.

2) ore 17, Incontro pubblico con il Presidente Toma.

Il convegno delle 17, improrogabilmente, dovrà terminare entro le 18:15 per consentire a chi lo desideri di partecipare (ore 18:30) alla Messa che precede la festa di San Biagio».