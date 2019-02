Anni sessanta, sigarette confezionate a mano e non solo

TERMOLI. Sono evergreen, stravaganza, risparmio. Alcuni giovani pensano sparagn e sono In. Ed il rito dell’auto confezionamento con rizla e tabacco?

Auto-confezionamento. Quando vedi un ragazzo o una ragazza confezionare una sigaretta, la prima cosa che colpisce è l’abilità manuale. Pochi gesti consapevoli, precisi. Al primo colpo, il prelievo del tabacco, pescato nella relativa busta, è il giusto quantitativo per la docile cartina che lo avvolgerà. Il tutto ( cartina e tabacco) ben chiuso da un prodotto molto adatto al caso: la saliva prevista dal Padre Eterno per altri scopi e non certo (pur avendo Lui poteri infiniti) come sigillante.

Sarà un caso. Ma gli autori dell’ auto confezionamento che ho visto erano tutti bravi. Ci saranno pure alcuni imbranati alle prime armi, ai quali va tutta la mia solidarietà. Vicinanza psicologica dato che il sottoscritto non sa fumare, nonostante i vari tentativi che partivano come mission impossible da Corso Nazionale per giungere giù per il lungomare fino all’attuale Hotel Mistral (leggasi Una sigaretta al Mistral del 2 dicembre 2018 https://www.termolionline.it/news/attualita/771975/una-sigaretta-al-mistral )

Penalty. Figuracce con gli amici. Di questa sconfitta mi presi la rivincita dopo alcuni anni (nei mitici anni ‘60) fumando la pipa. Che in genere comporta anche il farsi crescere la barba. Da urlo. E senza alcuna incidenza sulla salute. Per i pochi che non lo sapessero, il fumo della pipa non fa male per il semplice fatto che non s’inspira. E’ impossibile. Anticipai così di alcuni decenni l’accettazione al monito delle campagne antifumo IL FUMO TI UCCIDE. Quest’ultimo un avvertimento che vuole spaventare. Ma, a mio avviso, di scarsa efficacia. Il piglio della giovinezza pone i giovani in posizione di sfida rispetto alla morte. Sarebbe più efficace chi fuma è un imbecille. Perché con gli amici l’apparire come il cavaliere che sfida la morte può essere motivo di vanto, ma passare per un imbecille non è certo positivo per la propria immagine. E’ vero, gli psicologi delle multinazionali ne sanno più di me. Certamente. Ma in questo caso hanno sbagliato. La morte per i giovani non esiste. E’ lontanissima, invisibile come il centro della terra. L’imbecillità invece è vicina, quotidiana e nessuno ama esserne contagiato. Penalty: figure da idiota con gli amici.

Risparmio e stravaganza

Il risparmio sicuro. Non voglio né annoiarmi, né annoiarvi con i numeri Come sapete, si tratta di quattro, cinque operazioni semplici matematiche partendo dal costo di una busta di tabacco e da quello di una rizla.

Per esperienza sapete quante sigarette vengono fuori dal quantitativo iniziale di tabacco. Quindi il confronto con il costo di una singola sigaretta acquistata dà il risparmio unitario. Quest’ultimo poi moltiplicato per il numero di sigarette al giorno vi dà il risparmio giornaliero. E meno male che ho iniziato nel dire di non volervi annoiare.

Stravaganza. La si ottiene con poco. Poco danaro. Poco ingombro. Poco impegno. Ma certamente quelli che fumano le sigarette fatte a mano vengono notati. Per invidia e per simpatia.

Per invidia da quei coetanei che vorrebbero farlo anche loro, ma alcuni per pigrizia rinunciano. Che fastidio: portarsi appresso tabacco e rizla, (come se fossero un peso). Altri perché disorganizzati:lascerebbero a casa spesso e malvolentieri l’uno o l’altro dei due prodotti indispensabili. Altri un po’ timidi. Sanno di essere guardati, se in luogo pubblico.

Per simpatia. Certamente da alcuni della stessa generazione. Ma in particolare dalle persone anziane. Queste ultime ricordano benissimo, come nei primi anni del dopoguerra, il confezionarsi le sigarette era una necessità. Di soldi ce n’erano pochi. Comprare le sigarette era un lusso. Perfino quelle vendute sciolte e meno costose, le Nazionali. Si, proprio così, il tabaccaio ne infilava due, tre, quattro, a secondo della richiesta in una bustina di carta.

Quando arrivò il lavoro e il danaro circolava di più diventò normale che gli acquirenti in coda disordinata (come si addice al costume di noi Italiani) davanti al banco del tabaccaio (unico in Corso Nazionale di fronte alla scuola Campolieti) dicessero mi dia un pacchetto di Nazionali (per la gran parte dei fumatori), di Gauloises (per una nicchia di consumatori colpiti da esterofilia con l’alibi sono più forti delle Nazionali) di Marlboro (per coloro che attraverso questo marchio più costoso anticipavano il clima e la moda degli status symbol ostentando la loro richiesta d’acquisto ad alta voce, di Chesterfield (per i pochissimi che con silenziosa alterigia sembravano parafrasare la nota espressione del Marchese del Grillo noi siamo noi e gli altri non sono unc…..).

Conclusione L’incertezza è d’obbligo. Quando una ragazza ( o un ragazzo) sta rollando una sigaretta lo fa per risparmio o per essere eccentrica? Non si sa. Forse per entrambe le cose. A meno che in un colpo d’occhio (che si acquisisce con l’allenamento) valutiate che, tra gioielleria, abbigliamento e scarpe indossi in totale per un valore intorno ai 10mila euro. In questo caso, ovviamente, non è per risparmio. Difficile da incontrare? Ma non è raro, se siete in via Monte Napoleone - Milano o in Promènade des Anglais-Parigi.