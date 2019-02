Carresi, «Una storia che andrà avanti per altri mille anni»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è tenuto a San Martino in Pensilis, nella serata di sabato 2 febbraio l'atteso incontro con il Presidente della Regione Molise Donato Toma.

Il Governatore ha illustrato le recentissime novità in tema di tutela delle Carresi. In particolare, si è soffermato sulla proposta di legge adottata dalla Giunta regionale in tema di benessere animale. Quest'ultima, prescrive l'uso di zoccoli di ultimissima generazione per cavalli e buoi. Il riferimento è ai tratti in asfalto che avevano da sempre costituito oggetto di controversie. Viene così eliminata la costosissima e lunare ipotesi di copertura in terra di tutto il percorso asfaltato.

Inoltre, la legge sarà dotata di un regolamento esecutivo che corrisponderà esattamente al disciplinare adottato nel 2015 dai Comuni di San Martino, Portocannone e Ururi e sulla cui scorta è stato adottato anche quello relativo a Chieuti.

Con un provvedimento avente forza di legge, vengono superate tutte le questioni relative all'ordinanza Martini e al benessere animale. L'intervento regionale, va precisato, va in direzione del totale rispetto delle norme a tutela del benessere animale e si fonda sugli studi, di altissimo profilo, che hanno fatto da base al disciplinare del 2015. L'intervento regionale, dunque, supera ogni ipotesi di ulteriore ricorso a pareri provenienti da istituti o professionisti che si erano paventati in precedenza. Non occorre più attendere niente e nessuno. La legge regionale verrà approvata nel corso del Consiglio regionale previsto per il prossimo 11 febbraio. In quella occasione, in segno di testimonianza verso una Regione che si è schierata apertamente a favore delle Carresi, è doveroso e legittimo attendersi che tutti i carri di tutti i paesi siano presenti in regione. che siano presenti tutti i sindaci e tutti gli amministratori dei comuni interessati. Si tratta di una svolta storica che restituisce letteralmente vita ad una tradizione che solo nove mesi fa era, di fatto, morta.

La vera svolta, per chi non lo avesse ancora capito, è stata proprio questa, far diventare concretamente le Carresi patrimonio regionale, rafforzando e integrando il lavoro precedentemente compiuto dai Comuni e dalla stessa amministrazione regionale. Alla Regione, grazie al Presidente Donato Toma e all'assessore Vincenzo Cotugno, abbiamo trovato le porte non aperte, ma spalancate. Il prossimo 11 febbraio, giorno della Madonna di Lourdes, sarà un giorno storico per le Carresi, sarà il punto di svolta di una storia millenaria che cambia per sempre. Una storia che andrà avanti per altri mille anni. Sempre sabato è stato eletto il Direttivo dell'Unione Carresi. Ne fanno parte iscritti provenienti da tutti e quattro i comuni. Questo l'organigramma: Pasquale Di Bello (Presidente), Mauro Tavani (vice Presidente), Vittorio Vescio (Tesoriere), Pina Di Lillo (Segretario), Giuseppe Zio, don Don Nicola Mattia, Leo Di Bernardo, Anna Maria Iannone, Maddalena Iannitti, Serena Paolucci, Pasquale Travaglini, Angela Di Iorio, Pina Tozzi, Roberto Di Bernardo, Marina De Fabiis, Giorgio Consilvio, Carmine Di Tata, Filomeno Vannella, Maria Grazia Lauriola, Nadia Primiani, Nunzia Villani, Luciano Orlando ed Emiliano Mercuri.