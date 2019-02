Connubio tra arte e moda: Ursula Manes protagonista in via Montenapoleone

MONTECILFONE. L’arte e la creatività sono sempre ‘calde’. Poco più di quattro anni fa Ursula Manes salì alla ribalta con le idee per confezionare i regali di Natale con il materiale di riciclo e d'epoca (persino i rocchetti di filo o le lampadine a incandescenza). Un palcoscenico d'eccezione per la poliedrica pittrice che vive in Basso Molise, tra Termoli e Montecilfone, fu quello della trasmissione 'A conti fatti' di Rai Uno, condotta da Elisa Isoardi. In quella occasione, numerosi furono gli esempi portati sull'ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo dalla Manes, che ha mostrato com'è possibile industriarsi recuperando quanto si abbia in casa e ottenere anche confezioni originali e fantasiose.

Ebbene, salendo di livello espositivo, sotto tutti i profili, Ursula stavolta è protagonista di un’avventura, una incursione nel mondo del lusso.

Una sua opera è esposta allo spazio n. 25 di via Montenapoleone a Milano, la culla della bellezza italiana, luogo in cui Moda e Arte si fondono, luogo teatro di eventi e concerti di assoluta rilevanza nel panorama nazionale e internazionale.

Un connubio nato tra la Manes e il dottor Angelo Fusco, esteta, curatore del bello e cultore dei particolari. Un chirurgo plastico di chiara fama, che divide il suo impegno professionale tra Dubai e Milano.

L'incontro con l'artista Ursula Manes permette di formare un connubio ancora più forte tra arte pittorica e il mondo della moda con l'opera "spazio 10" creando un ponte di competenze trasversali.