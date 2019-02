«Questo è quello che hanno servito all'ospedale San Timoteo di Termoli»

TERMOLI. Un post Facebook che sta divenendo virale a Termoli e sui social. Quello di una utente termolese.

«Questo è quello che hanno servito ieri a pranzo all'ospedale di Termoli, non è carne bruciata, è carne nera, avariata che hanno cercato di coprire con una specie di impanatura ma non ci sono riusciti. In ospedale una persona malata dovrebbe mangiare cibo di qualità, nutriente, sano e soprattutto controllato! Io invito le autorità o comunque chi di dovere ad effettuare dei controlli accurati presso la cucina dell'ospedale, prima che qualcuno ci rimette la salute!»

Una pubblicazione che non è passata inosservata all'Asrem, che domani farà gli opportuni controlli.