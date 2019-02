Da Termoli a Nuoro per portare in dote l'esperienza nella guida sicura in emergenza

TERMOLI. Dalla costa adriatica molisana alla Sardegna. Questa l’avventura della delegazione che ha fatto scuola nella guida sicura in emergenza.

Una soddisfazione per chi ha creduto nella professionalità di una scuola di guida sicura del Molise. Nell’esperienza portata in Sardegna il knowledge per un autista di un autoambulanza che deve avere obbligatoriamente il corso di guida sicura.

Obiettivo ridurre drasticamente il numero di decessi e feriti sulle nostre strade.

Così, esperienza e professionalità molisane hanno trovato ospitalità a Nuoro. Venerdì scorso, primo febbraio, davanti a una platea vasta attenta ed eterogenea i formatori di guida sicura in emergenza del gruppo Forma Rescue-Anfos Molise hanno illustrato i contenuti del loro corso ormai da anni collaudato. Tra i vari relatori presenti molto atteso ed interessante è stato l'intervento Direttore Generale di Areus Giorgio Lenzotti (Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna) che sposando in pieno l'idea ha confermato la volontà di inserire il corso di guida sicura in emergenza nel pacchetto formativo degli autisti soccorritori del sistema 118 della Regione Sardegna.

Presenti anche Andreina Fois, Piero Delogu Direttore Sanitario Areus - Michela Cualbu responsabile 118 Sassari, Grazia Cattina direttore Assl Nuoro, formatori Forma Rescue Settore Formativo Sicurezza Stradale- delegazione Forze di Polizia: Elda Della Fazia - Paolo Manuele - Vittorio Paola Emanuele - Pasquale Tizzano - Sergio Tammaro - Carlo Virgilio.