SAN MARTINO IN PENSILIS. Non ci poteva essere migliore fine settimana per il mondo delle Carresi.

Prima l’impegno assunto dalla Regione Molise per impedire un’altra primavera di tensione nei luoghi cari alla Corsa dei Carri, quindi l’avvio del centenario del Carro dei Giovanotti (1919-2019).

Ieri mattina, dopo la benedizione dei cavalli c’è stata l'apertura dell'anno del centenario e l'inaugurazione del carro, che durante tutto l'anno, sarà collocato all'ingresso del paese (di fronte alla "Croce").

Un programma intenso, che culminerà con alcune date a San Martino in Pensilis, come la festa del 12 agosto e l’udienza dal Papa di novembre.

Un ricordo particolare che affiora è quello di Nicola Vitale, già assessore comunale a San Martino in Pensilis e a Termoli e tecnico della Soprintendenza, che tanto si è battuto in questi anni difficili a tutela della tradizione, «Mio padre era del Carro Dei Giovanotti e guardo a questi vostri 100 anni con i suoi occhi. Voglio augurarvi altri mille anni di storia in questo centenario della ricorrenza della fondazione del Carro. L'identità in cui ci si riconosce non può essere distrutta dal tempo e dai tempi ma si adegua al tempo e alla cronologia della vita. La storia, la cultura, la tradizione sono oggi una trilogia che identifica le genti. La forza d'animo rappresenta la voglia di continuare e la passione dell'uomo. Con orgoglio leggo quelle le tre parole scritte su quel cartello che sono state il faro dell'azione di tutela delle Carresi e dei Carri. Auguri e onore a voi che avete voluto ricordare la memoria storica del Carro dei Giovanotti e 1000, 100 anni di storia non si cancellano si vivono».