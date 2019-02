TERMOLI. «La privacy vi salverà la vita», con la collaborazione dell'agenzia "Scuola e Servizi" di Michele di Castro e la casa editrice Lattes. E’ questo il titolo del convegno ospitato mercoledì scorso all’Iiss Ettore Majorana di Termoli e rivolto agli insegnanti.

Relatore principe Alessandro Curioni, autore del libro"La privacy vi salverà la vita! Internet, social, chat e altre mortali amenità", oltre che editore, imprenditore giornalista e docente di sicurezza dell'informazione presso la facoltà di Giurisprudenza alla Cattolica di Milano.

Oggi sembra quasi un paradosso parlare di privacy in un mondo in cui le persone condividono la loro vita su internet, ma secondo Curioni molte persone oggi non si rendono nemmeno conto, quando aprono un profilo social o una casella di posta elettronica non leggono il contratto che stanno firmando.

"Al giorno d' oggi le persone soffrono di un disturbo ossessivo compulsivo del click" afferma Curioni.

"L'uomo primitivo si è evoluto ed è riuscito a sopravvivere agli attacchi degli animali grazie all'utilizzo dei cinque sensi e alla combinazione di curiosità a paura. I cinque sensi ci permettono di riconoscere il pericolo e reagire, oggi l'uomo deve combattere con la tecnologia e Internet e non si salverà grazie ai cinque sensi. Privati dei cinque sensi per sopravvivere dobbiamo usare il cervello e non spegnerlo mai"

Ogni mattina ti svegli e cominci a correre con le gambe ma con la mente".

Durante il suo intervento ha affrontato la questione della protezione dei dati affermando che"Noi oggi dobbiamo proteggerci da noi stessi"

"Secondo la teoria dei sei gradi di separazione tra tutte le persone nel mondo esistono sei gradi separazione , dopo l'avvento dei social è stato dimostrato che i gradi di separazione si sono ridotti a tre"

Curioni ha affrontato anche il problema dei rapinatori su internet, la criminalità informatica

"Tutto quello che noi oggi condividiamo sul web, attraverso le chat e i social media possiamo essere derubati delle nostre password e numeri di carte di credito si possono appropriare della nostra identità per truffarci, questo grazie alla nostra inconsapevolezza".

Curioni ha posto l'accento sull'importanza che il ruolo dei genitori debbano avere nell'utilizzo dei social network, devono essere un esempio per i loro figli insegnare loro come usare uno smartphone.

"Dobbiamo avere un giusto grado di paura , quella giusta capacità di riconoscere il valore dei dati, ma questo significa che non dobbiamo fermare la tecnologia ma usarlo bene e consapevolmente l 'esempio anche per i più giovani siamo noi" con queste parole ha concluso il suo intervento Curioni.