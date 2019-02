Le vicende del terrorismo: contro l'amnistia della memoria

GUGLIONESI. Sostenere che, dopo 40 anni, bisogna perdonare una stagione di follia, vorrebbe dire innanzitutto insultare le vittime ed i loro familiari. Sparare ad una persona (come è stato fatto) è sempre un reato gravissimo, ed avere impugnato un’arma nel nome della lotta di classe non può costituire un’attenuante. Un criminale è un criminale ed un delitto rimane pur sempre tale, a prescindere dalle motivazioni per cui è stato commesso. E, per i familiari delle vittime, la sentenza di morte per il congiunto ha rappresentato (e sta rappresentando tutt’ora) un’intera esistenza contrassegnata dal dolore e, magari, dalle difficoltà economiche. Il ritorno di Cesare Battisti ha permesso di spendere parole e pensieri in merito a fatti che hanno riguardato da vicino anche il Molise, seppure siano trascorsi 40 anni dalla strage di via Fani e dal rapimento di Moro, quando un poliziotto, figlio di Guglionesi (Giulio Rivera), fu ucciso a 25 anni assieme ai compagni di scorta.



Di recente “Termolionline” ha già parlato delle vicende, vecchie e nuove, di Alvaro Baragiola Lojacono (63 anni) e di Alessio Casimirri (67), mai formalmente pentitisi, che facevano parte del commando che il 16 marzo del 1978 si rese protagonista a Roma, in via Fani, quando furono uccisi i 5 uomini della scorta dell’ex-Presidente della Dc Aldo Moro. L’attenzione ora ritornata sul primo perché, sere fa, è stato intervistato da “Striscia la notizia”. Rampollo di una famiglia abbiente, si avvalse della rete di protezione dei genitori, proprietari di alcune ville disseminate tra la Corsica e la Svizzera. Ed è proprio in quest’ultima Confederazione che il brigatista oggi vive, dopo di avere assunto il cognome di Baragiola. Per lui la permanenza in prigione rappresentò solo una parentesi. Una volta uscito, frequentò un corso di giornalismo a Friburgo per diventare, poi, assistente di Economia e di Scienze sociali. Sulla scorta di tali materie si occupa di “soluzione di conflitti”, di “studi di pace”, di “sicurezza internazionale2 e di “terrorismo”. Oltre a ‘Striscia’ è stato intervistato da Le Jene a cui ha rivelato di essere svizzero naturalizzato.

L’altro che sparò in via Fani è Alessio Casimirri, cresciuto nello Stato del Vaticano in una famiglia di funzionari del Papa. E’ stato condannato all’ergastolo per i noti fatti collegati al processo-Moro. Dopo quella vicenda, si rifugiò dapprima in Africa con la sua compagna di lotta Rita Algranati (poi catturata in Egitto); infine riparò in Nicaragua e qui mise famiglia, collaborando con le Forze speciali sandiniste in qualità di esperto subacqueo. A Managua, come già riferito, gestisce un ristorante di gastronomia (“El buzo”, il sub). Nel menù presenta un piatto di spaghetti dedicato a Prospero Gallinari, a suo tempo noto bierre, da tempo scomparso. Gli oppositori del Presidente Ortega accusano Valeria, figliola del Casimirri, di continuare a far parte delle squadre di repressione sandiniste.

C’è chi si è presa la pena di indagare sulle vicende di Giorgio Pietrostefani, 75 anni, di L’Aquila, cofondatore con Adriano Sofri, di ‘Lotta continua’. Si tratta dell’uccisore del Commissario Calabresi, papà dell’attuale Direttore di ‘la Repubblica’, che riceve dall’Inps (direttamente a Parigi) una pensione di oltre 1.500 euro. Rimanendo in argomento, vi pare giusto che la vedova di Fausto Dionisi, ucciso a Firenze da Sergio D’Elia (un altro i questi signori), viva con una pensione da 4 soldi pagata dallo Stato (per cui il marito è morto) mentre questo stesso Stato corrisponde una retribuzione ben più che adeguata ad uno persona condannata per concorso nel suo omicidio?

Claudio de Luca