Esami di laboratorio certificati non solo al San Timoteo

TERMOLI. «Una cosa assolutamente inutile e penalizzante per il cittadino e controproducente», così il dottor Giancarlo Totaro, sindacalista della Fimmg, interviene sull’obbligatorietà da parte dei cittadini bassomolisani di doversi recare unicamente presso il laboratorio dell'ospedale di Termoli per sottoporsi al prelievo del sangue. « È giusto che i cittadini sappiano e vengano informati che possono avere la qualità certificata degli esami di laboratorio fatti presso l'ospedale di Termoli allo stesso costo, più o meno, di quelli fatti pressi i laboratori privati.

Perché, dunque, i cittadini bassomolisani per fare il prelievo del sangue al fine di fare gli esami del sangue in intramoenia si devono recare per forza solo presso il laboratorio dell'ospedale di Termoli quando si potrebbe fare il prelievo in qualunque centro prelievi territoriale? Non c'è alcuna ragione pratica, anzi – spiega – diventa controproducente al fine della competitività con la sanità privata, e inoltre non è giusto ed è discriminatorio per i non residenti a Termoli. Anche i centri di prenotazione di Montenero, Larino, Santa Croce di Magliano e Castelmauro devono poter prenotare gli esami in intramoenia e dare questo importante servizio ai cittadini di tutti i paesi del distretto sanitario di Termoli».

Totaro poi aggiunge: «In Tutti i laboratori analisi degli ospedali molisani si fanno gli esami in intramoenia, però se oggi un cittadino del basso Molise vuole fare le "analisi" con l'attività libero professionale deve per forza recarsi presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Termoli per il prelievo, e non può farlo presso i centri prelievi territoriali come quello del "vecchio ospedale", della casa della salute di Larino, di Santa croce di Magliano, di Montenero di Bisaccia ed altri, pur se gli esami vengono comunque fatti in ospedale. Non è una innegabile o malcelata questione di "cicero pro domo sua" ma un diritto di uguaglianza per tutti i cittadini bassomolisani che attualmente vengono discriminati nella fruizione di una legittima opportunità e che li costringe ad andare in ospedale a Termoli dove si formano file chilometriche con tempi di attesa lunghissimi. Stante l'attuale regolamento di merito, francamente non si riesce a capire la "ratio" di impedire i prelievi al Cpt del poliambulatorio di Termoli e in tutti gli altri dei paesi vicini visto che tutto questo spinge i pazienti a recarsi presso le strutture private concorrenziali ed in continuo aumento.

A Termoli specialmente è del tutto irrazionale non dare la possibilità di effettuare il prelievo del sangue anche al centro prelievi del "vecchio ospedale" che aiuterebbe anche a diminuire le file in ospedale, anche se non è più presente il medico specialista. Si spera – conclude il sindacalista – in un intervento urgente della Asrem al fine di permettere le prenotazioni al Cup di tutte le case della salute del distretto di Termoli nonché di poter fare il prelievo del sangue in tutti i centri prelievi, visto che la vera attività di analisi avviene comunque ad opera della attività lavorativa dei professionisti ospedalieri e rende competitiva l'attività di laboratorio nei confronti delle strutture private, ma soprattutto permette a tutti i cittadini bassomolisani di essere trattati con uguaglianza».