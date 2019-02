Sanità, il comitato San Timoteo chiede un incontro ai commissari Giustini e Grossi

TERMOLI. Insediato il tandem commissariale formato da Angelo Giustini e Ida Grossi, dopo i primi incontri riferiti al basso Molise con sindaci del comprensorio frentano, comitato Basso Molise per il Bene Comune e Apam, tocca al comitato San Timoteo di Termoli, per mano del presidente Nicola Felice, bussare alla porta dei due esponenti inviati dal Governo a vigilare sul piano di rientro della sanità molisana.

«Con la presente cortesemente si chiede un incontro per avere, in primis, il piacere della Vostra conoscenza, oltre ad un primo approccio per indicare e discutere di alcune problematiche del servizio sanitario regionale, in particolar modo nel territorio del Basso Molise, anche a seguito dell’attuazione del Pos 2015-2018.

L’incontro sarà utile anche a rappresentare la piena disponibilità e fattiva collaborazione del Comitato, svolgente attività civica sin dal 2013, laddove fosse necessaria, in vista dell’imminente stesura del nuovo Programma Operativo per il triennio 2019-202, di Vostra esclusiva competenza.

In attesa di un favorevole riscontro, si ringrazia per l’attenzione. L’occasione è gradita per augurare buon lavoro e porgere i più distinti saluti.