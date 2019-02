I funerali di Cesarino Figliola: l'omaggio del sindaco Caravatta

SAN MARTINO IN PENSILIS. Stamani alle 10.30 presso la chiesa di San Pietro Apostolo, a San Martino in Pensilis, i funerali di Cesarino Figliola, l'indomito sindacalista e già amministratore del comune bassomolisano, scomparso ieri a quasi 92 anni (li avrebbe compiuti a metà febbraio).

Non c'è stato il tempo per poter prevedere un lutto cittadino, ma il sindaco Massimo Caravatta ci ha garantito che l'intera amministrazione sarà presente alle esequie «per una persona che ha rappresentato molto per la nostra comunità, ha dato molto in termini di umanità di impegno di competenza e di grande coesione sociale, si devono a lui le tante attività poste in essere sui bambini e sugli anziani. Cesarino ci mancherà molto».

Altri ricordi si sono aggiunti a quello di Raffaele Primiani, di ieri.

«Questo è stato uno dei più grandi personaggi del '900 e dell'avvio di terzo millennio del nostro comune. Sindacalista, politico ma, ancora di più, insuperabile amante della nostra comunità. Inventore dell' associazione dei nonni vigili e del servizio di taxi sociale. Muore, e forse non poteva essere diversamente, il giorno dopo le celebrazioni in onore di San Biagio, la cui tradizione ha, più di ogni altro, tenuto viva nel corso degli anni. A Cesarino il mio personale ringraziamento», il commiato di Vittorino Facciolla. Infine, la nota della Uil regionale. «chi ha conosciuto Cesarino Figliola… Chi ha conosciuto Cesarino Figliola, nel suo paese, nei tanti luoghi della partecipazione e della socialità, nel sindacato … anzitutto l’ha sempre chiamato solo e soltanto Cesarino. Per la sua cordialità, per la propensione a mettere chiunque a proprio agio, per la sua volontà di mettersi sempre a disposizione, per l’umanità che lo distingueva. Da sempre iscritto alla Uil, per anni rappresentante dei braccianti agricoli e poi dei pensionati, per decenni dirigente confederale con numerosi incarichi, locali e nazionali, dove si è fatto apprezzare per la capacità nell’ascolto, per la genialità nel trovare soluzioni anche nelle vertenze più complesse, per la disponibilità alla mobilitazione (quante partenze all’alba in autobus per partecipare a manifestazioni e scioperi…) e la propensione al confronto ed alla costruzione di un percorso per fare dei cittadini molisani i protagonisti del cambiamento.

Orgogliosamente molisano, consapevole che un futuro di progresso e di benessere può, deve, essere costruito anche nella nostra realtà.Testardo e determinato, talvolta burbero nel richiamare i principi e i valori del sindacato, un vero “agitatore sociale” nell’immaginare e realizzare iniziative per la solidarietà, per la partecipazione dei lavoratori e dei pensionati, con una speciale attenzione anche alle nuove generazioni e alle loro istanze. Disponibile a farsi accompagnare nelle scelte e sempre pronto ad offrire un parere o un suggerimento, forte della lunga e significativa esperienza. Poi è stato, certamente, anche molte altre cose: amministratore locale onesto, persona per bene. Ma noi, della Uil Molise, lo ricorderemo così: in testa ai nostri cortei, primo fra gli iscritti a parlare in ogni consesso, leale e appassionato, progettuale e mai stanco, un vero compagno nel viaggio che è la dimensione del sindacato, l’impegno quotidiano nella promozione dei diritti, la volontà a perseguire il cambiamento ed il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, dei pensionati, dei molisani tutti. Ciao Cesarino».