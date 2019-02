In 30 anni dipendenti scesi da 98 a 17: al Comune di Larino ci vuole l’uovo di Colombo

LARINO. Erano troppi i 98 dipendenti degli Anni ‘90 o sono pochi i 17 del 2019? La ‘Waterloo’ del Comune di Larino si concreta tutta in queste due cifre, e l’ente frentano è passato dalle stelle alle stalle, dando attualmente corpo ad una dotazione organica buona a stento a tirare avanti, senza infamia e senza lode. La macchina comunale non è quasi più in grado di dare all’amministrato quel che dovrebbe essere dell’amministrato. Le colpe di questo stato di cose vanno distribuite equamente tra quanti hanno gestito il Paese negli ultimi 30 anni, omettendo di esercitare il ‘turn over’ (quand’era possibile farlo).

Nel periodo suindicato una sola Amministrazione intese di dovere riorganizzare il personale dell’ente, con tanto di ordinamento, rivedendo certe posizioni pregiudiziali su questo o su quel funzionario. In effetti, fatta eccezione per taluni accessi in dotazione organica di soggetti classificati invalidi, in tanti anni quasi nessuna nuova unità lavorativa è venuta mai ad incrementare il numero dei dipendenti. Il buio è stato assoluto, quasi che la “macchina” del personale fosse l’ultimo dei problemi delle varie Amministrazioni. Il fatto certo è che il nuovo Esecutivo si ritrova a dirigere un veliero in preda a marosi che rendono insicuri da tempo quello che sarebbe dovuto essere il Mare della Tranquillità affidato al personale.



Nel 1975, l’organico contava 13 netturbini. Da quell’anno, il Paese è cresciuto in estensione; la raccolta dei rifiuti si è suddivisa in differenziata, la produzione di 'monnezza' è lievitata con progressione geometrica, ma gli operatori (divenuti ecologici) si sono ridotti appena a ad una unità. Si tratta di un fenomeno di miopia amministrativa, protratta nel tempo, veramente ragguardevole. Essa peraltro è transitata sulla percezione dell’opinione pubblica così come le gocce d’acqua cadute su di una lastra d’alluminio arroventata. Dopo un secondo dall’accadimento, non hanno più lasciato traccia di sé, se non l’effimero vapore. Analogo discorso va fatto per i Vigili urbani. Negli Anni ’80 se ne contavano 10; successivamente la dotazione organica richiedeva addirittura l’assunzione di 13 unità, a causa delle esigenze di controllo del territorio ravvisate dalle Amministrazioni dell’epoca. Oggi, ne sono rimasti 4 e si è ritornati alle origini dopo 45 anni. Pure in questo caso, la gente pare non accorgersi delle carenze della gestione amministrativa; e le attribuisce allo scarso prodigarsi dei suoi ‘Berretti bianchi’, chiedendosi – ad ogni pie’ sospinto – dove mai “si nasconda” chi, in realtà, non c’è più perché cancellato e mai rinnovato nel numero. E non parliamo degli operai che si sono volatilizzati. L’organico comunale oggi è carente pure nei Servizi demografici.

Per concludere, se in una condizione di normalità si sarebbe potuto parlare di mera confusione, nel caso dello stato in cui versa presentemente la macchina amministrativa del Comune di Larino viene fuori qualcosa di veramente paradossale, che sicuramente allarma l’opinione pubblica. Bisogna avere ben presente che una qualunque amministrazione, per agguerrita che possa essere nelle sue componenti, non andrà mai lontano senza il supporto del proprio personale; e che – quindi – tutto ciò che essa potrà fare per i suoi dipendenti – sarà di sicuro giovamento alla sua azione amministrativa. E’ l’uovo di Colombo!



Claudio de Luca