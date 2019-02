TERMOLI. Lunedì mattina nell'Aula Magna del Liceo Industriale E. Majorana, il ricercatore universitario dell'Unimol Mirko Di Febbraro ha incontrato gli studenti della scuola per parlare del problema dei cambiamenti climatici che stanno minando il nostro Pianeta, una situazione che deve essere presa di petto per non correre il serio rischio che non possa esserci più alcun rimedio per salvare la Terra, già da molto tempo compressa in modo selvaggio.

Purtroppo anche gli appelli di insigni scienziati lanciati fin da decenni passati sono stati pressoché inascoltati dai potenti del mondo che hanno il potere di mettere un freno a questi attentati veri e propri fatti al nostro Pianeta e che invece hanno sempre minimizzato.

Abbiamo ascoltato le parole del prof. Mirko Di Febbraro che ci ha detto che sono gli uomini che in futuro dovranno gestire non si sa se un Pianeta rigenerato o irrimediabilmente perso: qualche margine ancora di salvezza ci sarebbe, ma è necessario cogliere al volo l’attimo. Ci sarà questa volontà?