Il Molise ha le gomme sgonfie

TERMOLI. Sono oramai tanti i sindaci molisani che percepiscono una sensazione di ingiustizia sociale. Ciò nonostante, rimangono aggiogati ai vecchi carri della Politica perché certe affezioni possono sempre fare comodo. La crisi è palpabile, e non è fatta solo di grandi numeri. Viene delineata da piccoli segni che, mano a mano, si allargheranno ancora, mostrando un tessuto territoriale ‘fratturatosi’. Naturalmente questo participio non ha alcun collegamento con cognominazioni più o meno simili perché lo squallore era evidente anche prima.

Oramai c’è un muro tra le aree più dinamiche e quelle interne che si sentono tagliate dal futuro. I primi cittadini, che presidiano queste ultime (meno fortunate), provano un sentimento quotidiano d’abbandono e si accorgono che ogni priorità va solo ed unicamente alle tre aree di sempre (Campobasso, Termoli ed Isernia) mentre la “periferia” va svuotandosi sempre di più. Altrove, tutto questo ha fatto nascere i “gilet” gialli mentre, qui da noi, le elezioni sono sempre uguali, con l’aggravante di dar vita ad un abbaglio generale: quello di scegliere gente che si dimostra uguale (se non politicamente peggiore) di quella che sedeva prima sulle varie cadrèghe. Questa tricuspide cittadina (che spesso si combatte nelle sue componenti per la primazia) è come un aspirapolvere uso a portare, dalla sua parte, i posti di lavoro.

La crisi dei mestieri (che si richiamavano all’agricoltura ed al piccolo allevamento) ha fatto il resto; ed oggi gli abitanti diminuiscono un po’ dovunque. Cosicché mentre Termoli, dagli 8 mila abitanti degli Anni ‘60, ha superato i 30mila, altre cittadine che, negli stessi Anni, si permettevano di mostrare quotidianamente un passeggio pomeridiano affollatissimo, oggi sono calate sotto i 2 mila. Per conseguenza, si riducono le farmacie, l’ambulatorio, si intisichiscono gli Uffici comunali ed i Palazzi diventano come una conchiglia vuota. Poi, mentre la Ferrovia nel Basso Molise viene chiusa nei fatti, non resta che servirsi di un trasporto su gomma non all’altezza dei bisogni reali, Insomma la ‘frattura territoriale’ è diventata sempre più grave, al punto da creare un muro tra le tre Città dinamiche e le aree interne che si sentono tagliate fuori da ogni gioco, quale che sia.

Le scuole sono le ultime a lasciare i villaggi, ma già sono ridotte a presidenze cumulative. Eppure essere defraudati da antiche istituzioni è qualcosa di non scarso momento. Vi sono centri dove i grembiuli, i banchi ed il campanello del ‘finis’ non era semplicemente una macchina per trasmettere il sapere ma una memoria storica. Sembrerebbe quasi che i centri del Molise interno e gli stessi comuni-polvere servano soltanto a finanziare i meccanismi fiscali che ognuno accetterebbe se certe spese sembrassero dirette al buon funzionamento dell’istituto regionale. Ma neanche questo c’è, ove si consideri che la percezione dell’uomo qualunque è quella di trovarsi di fronte ad una crisi del sistema di protezione sociale. Da un giorno all’altro ci si è visti privati, più o meno completamente, dell’ospedale di circondario mentre altri sono stati decimati per settori ed altri cominciano ad agonizzare per le motivazioni più varie. Risultato? Oggi – per gli ospedali – il malcontento lo senti un po’ dovunque: tra i malati e tra i medici, ma soprattutto all’interno del personale infermieristico. Ma non può finire qui perché sentono la crisi persino gli agenti di Polizia su cui ora pende la spada di Damocle della riqualificazione (‘in peius’) della Questura; e le categorie del pubblico impiego che boccheggiano in uno specchio d’acqua.

Protestano i sindacati e si lamentano i pensionati, toccando, con mano, quanto sia venuto meno il potere d’acquisto dei propri emolumenti. Nella realtà la crisi non è di ieri, ma viene da lontano. I Molisani , assieme con il latte materno, avevano assorbito l’illusione di una Regione protettrice, capace di tenerli asciutti anche sotto un’alluvione distruttrice. Ma è così soltanto per i padroni del vapore. Perciò quel ‘latte materno’ è diventato indigesto e nessuno vuole più attingere dal’ciuccio’.

Claudio de Luca