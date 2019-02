E se anche Radio Kiss Kiss denigra il Molise...

TERMOLI. Basta denigrare il Molise. A inzupparci il pane, dal tormentone che non esiste in poi sono stati in tanti, quale fosse un must.

Ora ci si mette anche Radio Kiss Kiss e scatta l’indignazione di chi si sente molisano ma non figlio di un Dio minore.

Parliamo del signor Michele De Gregorio, cognome che non tradisce radici termolesi, che ha preso in mano la tastiera e scritto in primis al governatore del Molise Donato Toma, alla stessa emittente radiofonica partenopea e alla stampa locale.

«Il mio nome è Michele De Gregorio, mia figlia Fiorenza è medico e lavora a Napoli. Ogni mattina, per recarsi in ospedale in macchina, ascolta Radio Kiss Kiss. Pare che la redazione di questa radio abbia inventato un nuovo personaggio per denigrare e deridere noi molisani: un pastore rozzo, ignorante e arretrato. Mia figlia ha già scritto ,alla radio, per manifestare il proprio disappunto. A mio avviso sarebbe opportuno un'azione da parte della Regione Molise per salvaguardare le nostre origini, la nostra cultura ed il nostro modo di essere civili.

A tal proposito vorrei far conoscere agli amici della redazione di Kiss Kiss, che leggono in copia, un detto termolese che raccontavano le nostre mamme: comara bacchettona faceva la scuola alle P.....e».

Insomma, non proprio una chiosa leggiadra.

Per la cronaca la pillola di insana molisanità è stata trasmessa oggi alle 7.50.