La deriva molisana dei campanili

LARINO. Lungo lo Stivale convivono 8mila campanili. Ma, bene spesso i Sindaci, in corsa per essere eletti, non raggiungono un numero eguale. I più furbi a Palazzo non vogliono entrare, soprattutto quando la ‘cadrega’ riguarda i piccoli enti; e questo soprattutto ove si considerino le incombenze che opprimono le spalle di un primo cittadino e l’abitudine acquisita da quest’ultimo di rivolgersi sempre al loro primo referente per ogni problema, quale che sia. In una piccola Comunità il Sindaco è tutto, seppure gli introiti siano calati e lo Stato centrale abbia cancellato tanti servizi. E’ per questo che, all’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni, temono che le elezioni del 2019 vedranno nascere un’Italia governata da Commissari straordinari.



Soltanto in Molise parrebbe che ciò non possa avverarsi, dal momento che – fosse pure solo Montelongo (poco meno di 300 ab.) – un candidato alla più alta carica lo si trova sempre. Eppure anche qui i bilanci spesso finiscono in rosso, i problemi sono troppo grandi e quasi sempre non sorregge manco la struttura amministrativa. Insomma i problemi sono enormi ed i Paesi sono troppo piccoli.

Vediamo l’esempio di Larino, che non è poi l’ultimo centro della ventesima regione. Manca un bibliotecario, i Vigili urbani sono 4, nei Servizi demografici soccorre gente a scavalco, quelli tecnici vengono accollati a precari del luogo di mese in mese. A momenti il sindaco deve redigere persino le deliberazioni. Intanto non si sa cosa fare col corretto smaltimento e col trasporto dei rifiuti e gli impianti sportivi non finiscono mai. Però, nonostante tutto, non vengono ancora crivellati di colpi i segnali stradali in segno di protesta. Nel frattempo il territorio si spopola; e la stessa Larino, da 8.400 abitanti, e calata - in un paio di lustri - sotto i 6.700, dopo di avere perso i suoi migliori Uffici. Per il momento resiste il solo Tribunale sul cui orizzonte, però, si addensano nubi nere e tempestose.

A questo punto viene da pensare: ma se, dall’esterno, non arriva più alcuno per investire speranze e passioni, come mai solo in Molise sulla poltrona del sindaco vogliono seder tutti e ci sono sempre tanti assessori (soprattutto ‘assessore’ donne) a fare la fila per emergere? Paradossalmente, in un ambiente come il Basso Molise (dove Termoli ha attirato tante presenze, facendo calare la demografia di tante Comunità come Casacalenda, Bonefro, Ururi) i rappresentanti della politica minore non demordono; anzi, messe da parte le ingombranti sigle tradizionali, si consegnano – mani e piedi – a listarelle civiche che dureranno il tempo di una sindacatura. Perché avviene questo? Credo che la chiave di volta sia la presenza di un “ricco” istituto regionale in un territorio di soli 300mila abitanti. Un Sindaco, che sappia farci, soprattutto con un’assidua presenza sui ‘social’, è capace di crearsi una base tale da far comodo ai vari ‘pescecani’ che sulla politica campano Da una parte si servono di lui per i voti, ma dall’altra lo innalzeranno a posizioni che lo renderanno padrone di una indennità che lo farà entrare nella Casta locale. Naturalmente questo ‘do ut des’ a chi scrive non piace perché il mestiere di amministratore di una cosa pubblica lo fai (e lo farai bene) solo se ci metti la passione; e questo soprattutto nelle Comunità minori.

Oggi le città ed i paesi molisani non sembrano essere luoghi privilegiati di senso civico. Eppure i potenziali “giardinieri civici” non sanno come riprendersi la scena. Ecco perché occorrerebbe riflettere fortemente su questi temi e ragionare sulla possibilità di concepire dei veri e propri piani comunali al fine di offrire concretezza ad una convivenza di civiltà e di cortesia: piani generali da cui far discendere azioni più articolate da attagliare a scuole, ad aziende, etc. Che la Città sia di tutti non vuol dire che essa non appartenga ad alcuno. Una volta fatto nostro questo concetto, comprenderemmo subito dove possa condurre la sciatteria e l’incuria verso quel che ci circonda. Ma, per perseguire certi scopi, occorre l’amore per il Paese (che spesso non c’è), ma soprattutto la competenza in ordine ai problemi da affrontare.

Claudio de Luca