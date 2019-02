Anche un portale in russo per promuovere Termoli e il Molise

TERMOLI. A margine della venuta a Termoli alcuni giorni fa di una troupe della televisione russa, approfittando del fatto che ad accompagnarla per conto dell'Amministrazione comunale era il consigliere Oscar Scurti, quest'ultimo ha voluto spiegarci i motivi per cui la Russia con un programma televisivo è arrivata fino in Molise.

"È un' idea che nasce con la produzione della televisione russa di voler sviluppare il turismo qui a Termoli anche nei periodi che non sono quelli estivi, quindi di stagionalizzare la domanda turistica e per fare questo abbiamo pensato di sfruttare la nostra gastronomia che è molto ricercata così da far conoscere questi prodotti anche in Russia. Mi sono occupato di questa idea e abbiamo anche coordinato il tutto insieme alla produzione cercando di far scoprire il territorio di Termoli dal punto di vista non solo territoriale, ma anche dal punto di vista dei nostri prodotti locali.

Siamo partiti dal brodetto di pesce e da lì abbiamo fatto scoprire tutti gli ingredienti e sapori del nostro territorio, in modo tale da far capire la genuinità dei nostri prodotti. Quindi quello che ci preme far emergere è proprio la genuinità del nostro territorio. Tutto questo si lega ad un progetto di prossima realizzazione che sto cercando di sviluppare, che è già online, dal nome "Molise Trip.com", che sarà anche il primo portale di prenotazioni online, vista la partnership con Booking. Sarà un portale scritto in lingua straniera - inglese e russo - in modo tale da promuovere il turismo in questi Paesi".