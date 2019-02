«Sviluppo locale accogliendo i migranti»

GUGLIONESI. Integrazione, inclusione sociale e sviluppo locale: Lettera aperta al sindaco di Guglionesi. «Ci sono frangenti della storia in cui il silenzio e l’inerzia diventano complici del male. Con queste parole Don Luigi Ciotti ha espresso le sue forti preoccupazioni sul Decreto sicurezza varato recentemente dal Governo. Questo Decreto sferra un duro colpo al sistema di accoglienza “Sprar” (avviato con legge 189/2002 dall’allora Ministro Maroni), che ha dimostrato di saper funzionare, riduce i fondi destinati a favorire l’integrazione degli stessi migranti e penalizza quella “rete” di operatori (circa 200 mila giovani italiani) che con professionalità si impegnano quotidianamente nel settore. Preoccupazioni sono state espresse anche dall’Anci per le ricadute negative, in termini di costi sociali, che il Decreto sicurezza rischia di avere sui territori. Preoccupazioni che hanno raccolto e dato voce a quel forte sentimento di solidarietà che caratterizza il nostro Paese.

Le recenti storie di Melissa (Crotone), illustrata nell’incontro del 2 febbraio a Guglionesi, e di Castelnuovo di Porto sono, a riguardo, illuminanti. I correttivi proposti dall’Anci e da un ampio fronte di associazioni, di organizzazioni sociali e politiche di diverso orientamento, da parte della Chiesa e della società civile, hanno l’obiettivo di assicurare ai migranti alcuni diritti basilari e necessari per favorire l’integrazione/inclusione sociale e impedire il loro “scivolamento” in pericolose forme di clandestinità “senza alternativa”. Non dobbiamo infatti dimenticare che la loro integrazione/inclusione sociale, costituisce elemento di crescita economica e sociale per il nostro Paese. I migranti infatti, dati alla mano, assicurano “nuova linfa” a un Paese che purtroppo tende ad invecchiare, anche a causa di una crescente emigrazione giovanile, e contribuiscono a pagare le pensione del nostro Paese. Non dobbiamo infine dimenticare che, laddove si sono realizzati percorsi di integrazione/inclusione sociale (vedi la bellissima esperienza di Castel del Giudice), l’intera comunità ne ha tratto beneficio.

Ciò premesso chiediamo, in sintonia con quanto emerso nell’incontro del 2 febbraio a Guglionesi (biblioteca), che l’amministrazione Comunale si faccia promotore di una iniziativa che, in sintonia con le indicazioni formulate dall’Anci, sappia delineare e sviluppare percorsi condivisi di integrazione e sviluppo locale che, nel favorire l’inclusione sociale, puntino a creare nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali per “l’intera comunità”. In attesa di un riscontro, ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e porgiamo distinti saluti». Documento a firma della presidente del circolo Arci Francesco Jovine Margherita Di Prospero.