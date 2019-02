TERMOLI. Potremmo definirlo il battesimo del fuoco, in senso amichevole.

L'associazione Anpana vede in via di definizione lo schema di convenzione per le attività di supporto del parco comunale di Termoli.

Prima attività programmata, "Due cuori e 4 zampe", una caccia al tesoro al parco assieme alle Guardie ecologiche, che avrà luogo il prossimo 17 febbraio. Ma cosa prevede, invece, la convenzione?

Il Comune di Termoli affida ad Anpana Onlus lo svolgimento delle attività di supporto alla gestione e al controllo del Parco Comunale di Termoli “G. La Penna”, nonché l’utilizzo dell’area denominata “dog-park”.

La durata della convenzione viene stabilita, a titolo sperimentale, in 2 anni.

Alla scadenza gli impianti, inclusi i lavori eseguiti, rientreranno nella disponibilità comunale, con esclusione di qualsiasi tipo di onere per il Comune. Tutto ciò che dovrà essere riconsegnato al Comune dovrà essere in condizioni tali da poter consentire il loro normale utilizzo, in caso contrario il Comune addebiterà all’Associazione tutte le spese che saranno sostenute per il ripristino.

L’Associazione si impegna ad eseguire, a totale propria cura e spese, le seguenti attività:

Controllo e vigilanza del Parco Comunale “G. La Penna” effettuato, dal lunedì alla domenica, da 2 volontari dalle ore 8 alle ore 10; 2 volontari dalle ore 16 alle ore 18. I volontari dovranno indossare divise e pettorine idonee al ruolo assunto secondo le norme vigenti in materia e dovranno riportare, sulla parte frontale, anche il logo del Comune e la relativa indicazione Comune di Termoli. I volontari dovranno essere dotati di tesserino, di forma rettangolare, contenente la foto del volontario, il nome, il cognome e il logo dell’Associazione. Durante le operazioni di controllo e sorveglianza il tesserino dovrà risultare sempre ben visibile.

Controllo per le deiezioni canine effettuato, dal lunedì alla domenica, da 2 volontari dalle ore 9 alle ore 11; 2 volontari dalle ore 16 alle ore 18. I volontari dovranno essere dotati dell’idoneo abbigliamento.

Installazione di un circuito di videosorveglianza e monitoraggio del parco comunale “G. La Penna” con almeno 10 telecamere a circuito chiuso da installare entro 3 mesi dalla stipula della presente convenzione, che dovrà essere integrabile con il circuito di videosorveglianza comunale esistente.

Anpana Onlus si impegna a predisporre tutto quanto dovesse essere necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia.

Gestione e riqualificazione del Dog Park, sito all’interno del Parco Comunale, che potrà essere utilizzato per manifestazioni canine, giornate cinofile ed eventi di formazione. Sinteticamente gli interventi che saranno realizzati consisteranno in ripristino e messa insicurezza del recinto perimetrale esterno con rete elettrosaldata di colore verde; ripristino e manutenzione dei cestini esistenti per la raccolta delle deiezioni canine e collocazione di un nuovo elemento completo di distributore di sacchetti; ricompattamento del terreno; ripristino del manto erboso superficiale con semina rigenerante di prato resistente al calpestio; riqualificazione dello spazio circostante il punto erogazione acqua esistente mediante l’installazione di pavimentazione per verde urbano; sanificazione periodica dell’esistente punto erogazione acqua; 3 pannelli a colori, delle dimensioni di cm. 70x100 riportanti le norme di comportamento del Dog Park; 200 flyer a colori, formato A6, contenenti informazioni sull’uso dell’area Dog Park.

I lavori di riqualificazione, descritti alla lettera d. del presente articolo, dovranno iniziare entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione ed ultimati entro 60 dalla stessa data.

Sono a carico dell’Anpana Onlus tutti gli oneri relativi ai procedimenti finalizzati all’ottenimento di permessi e autorizzazioni cui la legge demanda specifica competenza per l’attuazione degli interventi previsti.

Ulteriori interventi di carattere straordinario o non inizialmente previsti saranno subordinati a specifica

approvazione del Comune. In caso di eventi e necessità non prevedibili, o viceversa opportunamente programmati, Anpana Onlus si obbliga a rendere temporaneamente disponibile l’area affidata all’Amministrazione Comunale nei tempi e nelle modalità da quest’ultima richiesti.

Anpana Onlus si impegna a mantenere uno stretto raccordo con le autorità comunali in materia di sicurezza ed utilizzo del Parco “G. La Penna” nonché per l’emissione dei provvedimenti che dovessero conseguire ai controlli effettuati dalla stessa. Le modalità di comunicazione con i Settori Comunali Ambiente, Polizia Municipale e Lavori Pubblici e Manutenzioni saranno definite per le vie brevi a seguito della stipula della presente convenzione (n. di telefono e cellulare, email, posta certificata).

Saranno indicati al Comune di Termoli, entro 15 giorni dalla stipula della convenzione, i nominativi degli operatori inseriti nelle attività, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche e che gli stessi sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi e cose, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione.

Si solleverà pertanto il Comune di Termoli da ogni responsabilità, che dovesse emergere in relazione ad eventuali danni a cose e persone derivanti dall’attuazione degli interventi e per le attività previste per il supporto alla gestione ed al controllo del Parco Comunale di Termoli “G. La Penna”. Infine, Anpana Onlus si impegna a comunicare al Comune di Termoli, con preavviso di almeno 10 giorni, le date di svolgimento di eventi, manifestazioni e giornate di formazione che si terranno nell’area dog park.

L’associazione convenzionata non può sub-assegnare l’area ad altri, cederla in affitto o in qualunque altra forma, senza l’esplicita autorizzazione del Comune.