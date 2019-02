Radio Kiss Kiss risponde al molisano irato, «siete cugini, non volevamo offendervi»

NAPOLI. Non è passata inosservata la rimostranza del termolese Michele De Gregorio, sulla pillola radiofonica dell'emittente napoletana Kiss Kiss, che a suo dire e della figlia, denigrerebbero il Molise, tanto da indurlo a scrivere alla stampa locale e a Toma, oltre che alla stessa Radio.

Antonio Niespolo, di Kiss Kiss, ha così replicato: «Gentile ascoltatore, desideriamo innanzitutto scusarci se la gag del signor Sepe ha urtato in qualche modo la Sua sensibilità o quella di qualunque altro molisano. Ovviamente, non era il nostro intento. Del resto, come la gran parte del programma radiofonico in questione, si tratta solo di momenti di goliardia con caratterizzazioni parodistiche che mirano a enfatizzare proprio inesistenti luoghi comuni, al fine di esorcizzarli. Peraltro, giammai avremmo potuto avere il desiderio di (anche solo minimamente) offendere i cugini molisani, da sempre popolo fiero e meritevole di rispetto, verso il quale forte sentiamo il sentimento di vicinanza, non solo geografica. Sarò lieto, se lo vorrà, di ospitarLa negli studi radiofonici o di incontraLa anche solo telefonicamente, per chiarire de visu l'involontario malinteso. In tale attesa cordiali saluti».

Intanto, per chi non l'avesse ancora fatto, potete ascoltare la registrazione audio del programma.