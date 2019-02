TERMOLI. Lo scorso 11 gennaio ci fu in sala consiliare l'incontro presieduto dalla ditta Rieco Sud e dell'amministrazione comunale con i ristoratori di Termoli. La ditta presentò il nuovo servizio di raccolta spiegando come differenziare i rifiuti e rispondendo a tutte le domande in merito al conferimento.

Tuttavia, a distanza di 3 settimane, ci sono ancora problemi, a spiegarceli il titolare del ristorante Federico II nel borgo antico, Matteo Miucci, che lamenta, al pari di altri colleghi, il mancato ritiro dell'umido di domenica.