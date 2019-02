TERMOLI. «Oltre alle solite buche nei pressi del centro cittadino e nelle periferie, capita anche questo. Mi trovo spesso a camminare sul ponte che unisce via Asia con via Ischia: a salvaguardia del cittadino che cammina sul marciapiede, a bordo strada, esiste una ringhiera di ferro, ma secondo me questa ringhiera invece di salvaguardare l’incolumità delle persone dal gran vuoto che c'è sotto, costituisce un serio pericolo.

Ormai tale ringhiera in molti punti è usurata e quindi pericolante. Se qualcuno dovesse appoggiarvi, non so in che tipo di tragedia la nostra città può andare incontro. Sin da ora vorrei consigliare a qualche consigliere comunale di maggioranza, di passare meno tempo sui social cimentandosi a commentare o scrivere inutili post, ma di cominciare a fare qualche giro per la città in modo da comprendere meglio il totale immobilismo in questi ultimi 5 anni»

Questa, con documenti fotografici correlati, è la segnalazione di un nostro lettore.