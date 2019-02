«Lo sport aumenta la qualità della vita, era stato dimenticato»

TERMOLI. In attesa che prenda corpo anche il PalAltriSport, a Termoli divisione dei pani e dei pesci. Ossia, pallavolo e calcio a 5 al PalAirino e basket al PalaSabetta, con tutti gli atleti.

Questo quanto disposto dall’amministrazione comunale di Termoli e reso noto ieri sera in sala consiliare nel confronto animato coi genitori dei ragazzi che praticano la pallacanestro.

«Abbiamo deciso di fare questa differenziazione anche perché spesso la condivisione di un unico spazio soprattutto per le partite diventava difficile e abbiamo deciso di fare questa divisione senza dire al PalAirino uno e al PalaSabetta, l’altro certo il basket ha dimensioni diverse e quindi si è deciso di dare al PalaSabetta al basket e all’interno della disciplina dovranno convivere tutte le squadre di basket della città, così come all’interno del PalAirino dovranno convivere tutte le squadre di pallavolo e calcio a 5. A Termoli esistono tante discipline sportive che spesso non vengono neanche conosciute, da quando sono sindaco ho iniziato a conoscere tante realtà sportive che spesso rappresentano anche sport cosiddetti minori ma che minori non sono.Adesso abbiamo iniziato la costruzione del PalAltriSport, per discipline che sono diverse da basket pallavolo e calcio e dare loro una struttura autonoma dedicata anche per questi sport, il tennis avrà il circolo al Parco comunale, il basket al PalaSabetta, pallavolo e calcio a 5 al PalAirino, gli altri sport come ginnastica e scherma, arti marziali e pugilato potranno usufruire del Palaltrisport, il nuoto ha la piscina e stiamo facendo la piscina del parco da 50 metri, per la prima volta a Termoli e nel Molise ci sarà una piscina da 50 metri, abbiamo messo in sicurezza i due impianti sportivi e mettere in sicurezza impianti è una cosa primaria per gli allenamenti e le partite. Abbiamo messo in sicurezza lo stadio Cannarsa e stiamo cercando di far crescere l’impiantistica sportiva che era stata un po’ dimenticata, noi riteniamo che lo sport sia un elemento che aumenta la qualità della vita e su questo crediamo molto e vogliamo che si progredisca. Per i lavori ci saranno dei disservizi, ma avremo un PalaiArino a norma con nuova pavimentazione e noi siamo contenti di questo».