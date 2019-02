TERMOLI. A poco più di un mese dall'inizio dei saldi in Molise, ci siamo recati nel centro di Termoli per chiedere ad alcuni commercianti di fare un bilancio, a metà campagna saldi, delle vendite. Abbiamo iniziato dalla parte di Corso Umberto, quella aperta al traffico veicolare e Piero ci ha detto: "I saldi? Non sono mai esistiti anzi non sono mai partiti, basta che vi affacciate sulla strada e date un'occhiata, non mi sembra ci siano file di persone nei negozi per accaparrarsi i capi in saldo."

Un altro commerciante aggiunge: "Sicuramente si può affermare che questi saldi non sono stati un successo, ma del resto se questa città invece di attirare potenziali acquirenti, con le sue cervellotiche decisioni li fa scappare... Io non vorrei tornare sempre sullo stesso fatto inerente alla chiusura di metà corso Umberto, ma questo provvedimento, a differenza di quanto pensano coloro che l'hanno attuato, è in realtà solo un gran trappolone che ha bloccato una città e il suo movimento economico, quindi mi sembra ovvio che anche i saldi non avrebbero potuto acquisire nuovi e potenziali clienti; per noi e quindi per me, gli sconti sono stati solo una perdita di tempo".

Ludovico, titolare di quarta generazione di un'attività che è presente su Corso Nazionale da ben 81 anni, ci ha detto: "Anche per me i saldi non sono mai partiti, ad oggi è inutile il solo proporli, il modo di vendita è cambiato, la tecnologia, la concorrenza scorretta non aiuta affatto, ma anche la nostra stessa categoria non è unita, ognuno pensa a far il più possibile affari non pensando ad altro. Io nella mia attività, in un certo qual modo, mi son dovuto adeguare se volevo sopravvivere."

Infine un ultimo negoziante presente sul corso ci ha detto: "Un bilancio, a metà del percorso, non troppo soddisfacente: il momento economico è talmente negativo che anche se possono esserci delle occasioni invitanti, è proprio il fattore denaro che scarseggia a farla da padrone, tanto da costringere le persone a rinunciare a qualcosa, che magari può “aspettare”, a favore di altri prodotti più necessari."

Dunque, tirando le somme, i saldi invernali non risultano di certo soddisfacenti sul fronte affari: le cause sono molteplici e come abbiamo sentito dalle persone ascoltate, anche per via della chiusura di corso Umberto.