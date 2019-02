La memoria degli "altri" è chiusa nelle foibe

LARINO. La “Giornata del ricordo” ricorre il 10 di febbraio e rimane dedicata alla memoria degli italiani massacrati in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia tra il 1943 ed il 1947. In quegli anni almeno diecimila persone furono torturate ed uccise a Trieste e nell'Istria controllata da Tito. Nella gran parte, vennero gettate ancora vive dentro l’ingresso a strapiombo delle voragini naturali disseminate sull'altipiano del Carso. Dopo l’Olocausto è stato il secondo più tragico evento della nostra storia, ma solo dopo anni c’è stato chi ha avuto il coraggio di sottolineare la verità, ed ll dramma delle “Foibe” è emerso nella sua reale dimensione ed atrocità: un enorme eccidio compiuto nell’indifferenza dell’Italia liberata. Solo i profughi istriani furono 350mila ed abitavano la Venezia Giulia, un tempo italiana. Si trasferirono nella Penisola verso uno dei 109 campi-profughi approntati. L’orrore è rimasto nascosto troppo a lungo, sinché – col crisma dell’ufficialità – i Presidenti della Repubblica Cossiga e Scalfaro resero omaggio al Monumento di Basovizza, luogo-simbolo di quelle stragi. Non si conosce il numero esatto delle vittime. Che però viene stimato tra i 5.000 ed i 20.000 morti. Gli infoibati erano prevalentemente italiani, ma c’erano anche sloveni e croati. Tra i primi vi era soprattutto gente comune.

Di recente, a Venafro, è stata consegnata e protocollata in Comune la proposta per l'intitolazione di una via cittadina ai “Martiri delle Foibe”. Anche Campobasso ha dedicato uno spazio verde a quelle vittime. Lo stesso Comune di Casacalenda intitola loro una strada. Curiosamente, l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Termoli si affaccia su Largo Martiri delle Foibe. La piazzetta, che si apre su Via Sannitica, è stata palcoscenico – in passato - di una serie di iniziative poste in essere per commemorare il “Giorno del ricordo”, istituito per volontà del legislatore (legge n. 92/2004) perché non avesse a cancellarsi “la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe”. La commemorazione di questi eventi merita di essere ricordata. Molti martiri sono Molisani. L’ultimo nome venuto alla luce è stato quello di Giovanni Iafelice di Oratino la cui spoglia è stata ritrovata solo di recente, quando ancora si pensava che l’uomo fosse morto, invece, nell’Unione Sovietica. Ne ha dato notizia l’Associazione nazionale tra i congiunti dei deportati italiani uccisi o scomparsi in Jugoslavia che ha reso noto l’elenco degli infoibati e dei massacrati nelle zone del confine orientale. Giovanni Iafelice era un agente di Polizia e risiedeva a Trieste. Secondo un documento di quella Questura, fu prelevato dai titini italo-sloveni e deportato a Postumia. Sono passati più di settanta anni dalla sua scomparsa, eppure lo Stato si è doverosamente adoperato nei confronti di qualcuno che stava facendo semplicemente il proprio dovere di poliziotto in un Ufficio dello Stato. Ciò nonostante venne prelevato dai titini, deportato, torturato ed ucciso. Si tratta di una vicenda, poco conosciuta, che ha riguardato una persona della ventesima regione, riportando alla memoria quelle altre che – curiosamente - vengono ricordate a parte (distinguendo tra ‘Memoria’ e ‘Ricordo’). Sono tasselli di un mosaico che è giusto far conoscere soprattutto a chi è lontano da un periodo di cui non va disperso il valore. Un ‘valore’ che va al d là di ogni identità politica (che spesso non c’è).

La maggior parte della Venezia Giulia e dell’Istria passò alla Jugoslavia il 10 febbraio 1947. Dopo la fine della II Guerra mondiale, a conflitto ormai cessato, si combatteva ancora una coda sanguinosa in luoghi generalmente percepiti come distanti dalla gran parte degli Italiani. Il “Giorno del ricordo” connota questa data come una sconfitta per la Penisola e, sia pure lentamente, ne ha tratto un lutto nazionale. Ed in effetti di una tragedia si è trattato, non tanto (e non solo) per i numeri delle vittime.

Claudio de Luca