I ragazzi del Liceo Artistico di Vasto in visita dai Maestri Cartapestai Copyright: Termolionline

LARINO. Questa mattina, le classi del Triennio di Arti Figurative del Liceo Artistico "Pantini-Pudente" di Vasto hanno fatto visita ai laboratori dei Maestri Cartapestai di Larino per scoprire come le esperienze fatte dietro ai banchi di scuola con la tecnica della cartapesta possano essere applicate al di fuori.

Un'esperienza di crescita e conoscenza laboratoriale che ha permesso loro di capire come una struttura di enormi dimensioni venga realizzata, dalla fase progettuale fino alla realizzazione del prodotto finito.