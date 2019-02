Manifestazione in piazza Monumento Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Si concluderà domani a Macerata il fine settimana all’insegna della solidarietà, della cultura e della lotta alle politiche dell’esclusione sociale promosso dall’associazione "La città invisibile”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, in piazza Monumento a Termoli organizzato il presidio solidale contro il razzismo e l’esclusione sociale. E’ stato un momento in cui esprimere il dissenso rispetto alle politiche dell’esclusione sociale. Uno spazio aperto di comunicazione, di incontro, di informazione, di solidarietà. L’iniziativa è stata promossa da La Città Invisibile, Casa del popolo Campobasso, Assemblea autorganizzata dei migranti di Campobasso, Casa del Popolo Termoli, Fondazione Milani, Partito della Rifondazione Comunista Molise. Domani, dunque, alle ore 11 al Teatro Italia a Macerata una delegazione di attivisti sociali molisani parteciperà all’assemblea nazionale di Macerata, ad un anno dalla tentata strage di matrice neofascista. Sarà un momento per consolidare la rete nazionale di Indivisibili, che nello scorso novembre ha inondato le strade di Roma con oltre 100mila partecipanti alla manifestazione Uniti e Solidali contro il razzismo.