«Io sono Mia», che successo per l'attrice di origini molisane Serena Rossi

TERMOLI. Non è una primizia assoluta, poiché a cavallo del 2013 e 2014, dopo il debutto avvenuto con “Un posto al sole”, vincendo l’edizione di “Tale e Quale Show”, l’amministrazione comunale di Montefalcone nel Sannio scrisse questa nota ufficiale:

«Il Comune e la cittadinanza tutta di Montefalcone si congratulano con Serena Rossi per l'importante traguardo raggiunto. E' un onore, per il nostro paese, essere rappresentati da una persona così talentuosa, ma al contempo umile e semplice. Le rivolgiamo, allora, i più sinceri auguri per una sfavillante carriera e una vita costellata di successi. Montefalcone nel Sannio, 1 dicembre 2014. Il Sindaco Gigino D’Angelo».

Ebbene sì, l’attrice Serena Rossi, protagonista del premiato film-tv di ieri sera su Mia Martini, già al cinema a gennaio e sul palco dell’Ariston di Sanremo a cantare Almeno tu nell’universo, è di origini molisane, appunto di Montefalcone nel Sannio.

Nella scheda pubblicata a suo tempo dalle Forche Caudine, per mano di Giampiero Castellotti, «Serena Rossi è un'attrice italiana nota soprattutto per l'interpretazione del ruolo di Carmen Catalano nella soap opera "Un posto al sole".

E' nata a Napoli il 31 agosto 1985 da una famiglia di Montefalcone nel Sannio (Campobasso), dove non mancano artisti e musicisti.

Serena ha esordito nel 2002 nel musical "C'era una volta... Scugnizzi" di Claudio Mattone ed Enrico Vaime.

Nel 2003 è stata scritturata come attrice per "Un posto al sole", fortunata e longeva serie tv che la fa conoscere al grande pubblico.

Nello stesso anno ha partecipato in tv a "Rosafuria" per la regia di Gianfranco Albano e alla fiction "Salvo D'Acquisto". L'anno seguente a "Virginia, la monaca di Monza" per la regia di Alberto Sironi.

Nel 2005 ha recitato in teatro nel musical "Mal'aria" di Bruno Garofalo, liberamente ispirato a "Romeo e Giulietta".

Quindi è stata la volta di "La moglie cinese" (2006), con la regia di Antonello Grimaldi; "Andata e ritorno" (2007), regia di Daniela Borsese e Paolo Massari; "Puccini" (2009), regia di Giorgio Capitani. Tutte serie andate in onda sulle reti Rai.

Il suo primo film è del 2007, "Liberarsi-Figli di una rivoluzione minore", opera prima di Salvatore Romano, nelle sale nel 2008.

Successivamente è ritornata su Raiuno protagonista de "La vampa d'agosto", film della serie "Il commissario Montalbano", regia di Alberto Sironi.

Nel 2010 ha recitato accanto ad Alessandro Preziosi in "Sant'Agostino" di Christian Duguay. Sempre nel 2010 è l'agente scelto Barbara Castello nella seconda stagione di "Ho sposato uno sbirro".

Nel 2011 è stata con Gabriella Pession e Daniele Pecci in "Dove la trovi una come me?" ed è stata protagonista, con Elena Sofia Ricci, di "Che Dio ci aiuti", regia di Francesco Vicario in onda su Raiuno.

Il 2012 l'ha vista in "Caruso, la voce dell'amore" di Stefano Reali, "Il clan dei camorristi" con Stefano Accorsi e nei cortometraggi "La stagione dell'amore" accanto a Sarah Felberbaum e "Il primo giorno di primavera" di Gabriele Pignotta e nella serie mediaset 'Ris Roma 3-Delitti imperfetti' diretto da Francesco Miccichè.

Nella stagione a seguire sarà una delle protagoniste del fortunato "Adriano Olivetti, la forza di un sogno" accanto a Luca Zingaretti.

Non ha mai abbandonato la sua prima passione, il canto. Il primo dicembre 2006 ha inciso il suo primo cd intitolato "Amore che", raccolta di cinque brani folk tratti da "Un posto al sole".

Nel 2013 è stata coprotagonista della pellicola "Song'e Papule" dei Manetti Bros. È stata inoltre protagonista, nei panni di Rosetta, della nuova edizione della commedia teatrale "Rugantino" al fianco di Enrico Brignano, mentre al cinema ha prestato la voce ad Anna nel film Disney "Frozen - Il regno di ghiaccio", di cui interpreta anche alcune canzoni della colonna sonora in coppia con Serena Autieri.

Nel 2014 ha partecipato come concorrente alla trasmissione di Raiuno "Tale e Quale Show", vincendo la quarta edizione», inoltre vinse la terza dello spin-off Il torneo; nello stesso anno torna a prestare la voce al personaggio Disney di Anna nell'edizione italiana della serie televisiva C'era una volta, mentre a dicembre incide una cover di Vorrei incontrarti fra cent'anni assieme a Matteo Becucci, inserita nell'album Tutti quanti Mery del cantante toscano, e canta il brano portante della colonna sonora del film d'animazione Winx Club: Il mistero degli abissi, Noi siamo Winx, nei panni della protagonista Bloom. Nel 2015 entra nel cast della fiction Squadra mobile, spin-off di Distretto di Polizia, e doppia ancora una volta la principessa Anna nel cortometraggio Frozen Fever, sequel del film originale, distribuito nelle sale cinematografiche insieme a Cenerentola. Presta inoltre la voce proprio al personaggio di Cenerentola nel musical Into the Woods, diretto da Rob Marshall.

Nel 2017 torna a lavorare con i Manetti Bros. e Morelli nel film Ammore e malavita, presentato alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia; nel settembre dello stesso anno sostituisce temporaneamente Caterina Balivo, in maternità, alla guida del programma pomeridiano Detto fatto di Rai 2, mentre il mese seguente è la protagonista dello show del sabato sera Celebration di Rai 1, accanto a Neri Marcorè. Nel 2018 è scelta da Renzo Rubino per duettare nel brano Custodire al Festival di Sanremo; nello stesso anno segue la conduzione di Da qui a un anno, su Real Time, e il commento italiano della finale dell'Eurovision Song Contest su Rai 1. Nel 2019 interpreta Mia Martini nel film "Io sono Mia" andato in onda su RaiUno.

Serena Rossi ha anche parenti a Termoli ed è cugina del parroco di Montenero di Bisaccia, don Stefano Rossi. Grande il successo di ieri sera su Rai Uno, nonostante la concomitanza delle partite di Champion's, Io sono Mia ha conquistato 7.727.000 spettatori pari al 31% di share.