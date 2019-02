«In dirittura d’arrivo (forse) la rotonda di piazza del Papa»

TERMOLI. In città c’è un solo semaforo che ancora resiste, come un baluardo: quello che collega via Madonna delle Grazie, via America, piazza del Papa e via Asia.

Si sa che l’obiettivo è quello di farlo fuori, in senso buono. Ossia di realizzare anche lì una rotatoria ampia capace di canalizzare il traffico senza bisogno di disciplinarlo col rosso, il giallo e il verde.

Di questo si è discusso oggi nella commissione sulla lottizzazione Progeco (ex Andreoli), richiesta dalla minoranza e il portavoce pentastellato Nick Di Michele ha postato sulla propria pagina Facebook una dichiarazione che lascia intravedere prospettive interessanti: «Forse in dirittura d’arrivo la rotonda di piazza del Papa».

Gli abbiamo chiesto di più e lui non si è sottratto: «Dalla lottizzazione Andreoli-Progeco per dirla in breve, i famosi 200 appartamenti che nasceranno accanto all'ingresso dell'autostrada con panorama la fumosa zona industriale di Termoli, nascono tre opere compensative: rifacimento Mac-Te; rotonda sulla statale, accanto alla autostrada e per finire la rotonda di piazza del Papa. I progetti sono pronti le relative autorizzazioni quasi tutte presenti. Ora il costruttore per 160 mila euro si sobbarcherà questo ulteriore onere. Io spero che si realizzi una infrastruttura sicura e facilmente fruibile, perché viste le precedenti ultime rotonde realizzate, qualche dubbio mi verrebbe. Staremo attenti come sempre».