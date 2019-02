Premier in Molise, il Prefetto: «Avviato un programma di sviluppo economico»

CAMPOBASSO. Il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico esprime apprezzamento e soddisfazione per lo svolgimento della visita del premier Giuseppe Conte in Molise: «All’indomani dell’incontro in Prefettura con il Presidente del Consiglio dei Ministri, desidero esprimere il mio vivo ringraziamento a Tutti coloro che, con responsabile collaborazione, hanno consentito il sereno svolgimento di tutte le iniziative programmate, testimoniando, ancora una volta, che l’impegno comune e l’osservanza delle regole consentono il raggiungimento di rilevanti e positivi risultati, a beneficio della comunità.

Un sentito apprezzamento a tutti i Sindaci ed ai Rappresentanti delle Associazioni di categoria del comparto economico, per l’intervento e per il contributo fattivo di idee e proposte, consegnate al Prof. Conte.

Viva gratitudine alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, all’Asrem e al Servizio del 118 che, come sempre, hanno garantito la sicurezza dell’alta carica istituzionale a Campobasso ed un regolare ed ordinato svolgimento dell’evento, grazie anche alla collaborazione della Popolazione, che ha manifestato elevato spirito civico e rispetto delle indicazioni fornite per fronteggiare le esigenze connesse alla complessa organizzazione dell’importante incontro ospitato in Prefettura.

Un plauso, infine, anche ai numerosi giornalisti e operatori presenti, della stampa locale e nazionale, che, con la consueta professionalità dimostrata, hanno contribuito al felice esito dell’evento e in pieno spirito di cooperazione, hanno coniugato occorrenze logistiche con la garanzia della più ampia informazione.

Mi rallegro di aver condiviso con tutti e, sicuramente raggiunto, l’obiettivo comune di “presentare” il Molise e di avere contribuito all’avvio di un programma di sviluppo economico di questa Terra anche per le future generazioni.»