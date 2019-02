TERMOLI. Allora ditelo, lo fate apposta! Basta lamentarsi del servizio di raccolta dei rifiuti quando ci si comporta come maiali. Lo ripetiamo.

E' allora è facile che sia la stessa Rieco Sud a manifestare ancora contrarietà per quello che viene disseminato sul territorio di Termoli.

«Purtroppo, su alcune zone del territorio comunale di Termoli si sta riscontrando, quotidianamente, numerosi casi di abbandoni di rifiuti, fuori dai cassonetti e non rispettando le regole minime di attenzione verso la raccolta differenziata. Non si tratta solo di semplici sacchetti abbandonati ma a volte di interi arredamenti, materassi e rifiuti elettronici. Ricordiamo che per questi rifiuti è semplicemente necessario prenotare a domicilio la raccolta (gratuitamente)».

Come Termolionline continueremo a fustigare il malcostume imperante, ma è fondamentale cambiare l'inerzia su controlli e sanzioni, deterrente indispensabile.