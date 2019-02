TERMOLI. Nel periodo di magica riscoperta della band rock Queen, avvenuto con l'omaggio cinematografico a Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody, ancora nella top ten degli incassi dopo quasi tre mesi, anche a Termoli ci si scatena nella parodie delle hit della band inglese.

Stanno tornando più agguerriti che mai i Pellauz and Pellbusters Band, il gruppo musicale termolese, musicalmente ben preparato, che da pochi anni porta avanti un sound musicale caratterizzato da basi sonore famose e testi tradotti per lo più in vernacolo termolese, così da creare un rock casereccio da effetto che diverte tantissimo.

I video dei brani come "Mazzancolle" e " San Bassele" hanno spopolato sul web. Oggi, in anteprima, vi facciamo ascoltare "L' Acque Volle" sulla base musicale del famoso brano dei Queen "Another one bites the dust", singolo che farà parte del loro primo album di prossima uscita che si intitolerà "Vivin C". L'album oltre a pezzi in termolese conterrà brani anche in italiano, divertenti e di facile ascolto.

Il montaggio del video è stato fatto da un grande amico della band, Luca Mario Petrella.

Il gruppo, come già abbiamo avuto modo di conoscere, è composto dalla voce di Luca Grassia, Giovanni Micucci al basso, Alessio Rosa alla batteria, Daniele Leone alla chitarra ritmica e Luigi Farinelli alla chitarra solista.

Buon divertimento e buon ascolto!