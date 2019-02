Un San Valentino pieno d'amore: l'unione civile di Enza e Angela

TERMOLI. Un grande giorno per i diritti civili a Termoli e in Molise: oggi, giovedì 14 febbraio 2019, nel giorno in cui si celebra l'amore, due donne si sono unite civilmente davanti all'ufficiale di Stato Civile. Enza ed Angela, questi i loro nomi, di cui una di Termoli, hanno deciso di confermare la loro unione sentimentale attraverso l’istituto giuridico di diritto pubblico dell'unione civile entrato in vigore solo di recente ed esattamente dal 5 giugno 2016, introdotto dall'art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà).

L’unione civile comporta II riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilire diritti e doveri reciproci. La cerimonia si è svolta a porte chiuse per volontà della coppia alla quale vanno tutti i migliori auguri del sindaco di Termoli Angelo Sbrocca.

Le ragazze, felicissime, all'uscita si sono prestate alla curiosità dei media. «Siamo felici di aver sancito ufficialmente la nostra unione, che sta andando benissimo»: queste le poche battute, prese nella confusione. Angela ed Enza si sono allontanate con i parenti e amici mano nella mano verso la loro felice unione