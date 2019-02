Questione Airino, nella mozione la richiesta del dietrofront sul palazzetto

TERMOLI. Impegno assunto nel martedì e già mercoledì mattina, cinque consiglieri di minoranza si sono fatti carico della vertenza Airino. Si tratta di Annibale Ciarniello, Antonio Di Brino, Nick Di Michele e Francesco Rinaldi. I quattro esponenti dell’opposizione vorrebbero impegnare il sindaco Sbrocca e la sua giunta a consentire alla società sportiva l’utilizzo dell’omonimo PalAirino, come finora previsto, fino alla conclusione dell’attuale stagione sportiva dei vari campionati e pertanto, prevedere, nella fase di esecuzione dei lavori, la realizzazione delle strisce di delimitazioni del campo da pallacanestro, onde permettere la pratica del basket anche nell’impianto di piazza Giovanni Paolo II.

I 4 cavalieri del centrodestra erano scesi in campo a difesa dei giovani del minibasket dell’Airino, dopo la decisione di non farli più allenare al palasport di piazza del Papa. Presenti i consiglieri di opposizione Antonio Di Brino e Annibale Ciarniello, poi i rappresenti di Prima Termoli Christian Zaami e Luciano Paduano (Fdi). Presente anche il presidente Biondi, «Siamo stati accusati dal sindaco di essere degli abusivi, di occupare abusivamente la struttura e un falso totale dal 1984 abbiamo costituito la società prima per 6 anni con una convenzione regolare negli anni successivi. Chiediamo di posticipare tutto a settembre, finiamo l’anno sportivo».