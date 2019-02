Palo pericolante in via Madonna delle Grazie

TERMOLI. Ci è stato segnalato da un nostro lettore che in via Madonna delle Grazie, dove sono impiantati alcune cabine elettriche, vi è un tubo di discrete dimensioni, che con le incurie del tempo, si sta piano piano disgregando, e dalle foto allegate, si nota come la ruggine lo abbia quasi tagliato del tutto. Se questo palo ad un certo punto cadesse, andrebbe a finire in mezzo alla vicina strada ad alta densità di traffico con conseguenze che potrebbero essere di un certo rilievo sia per auto che per pedoni. Speriamo che qualcuno provveda a rimuoverlo il prima possibile.